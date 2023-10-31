Итак, по обновленному прогнозу, пик активности 25-го солнечного цикла, известного как "солнечный максимум", приходится на период с января по октябрь 2024 года. Пик придет раньше, будет сильнее и продлится дольше, чем прогнозировали ученые в 2019 году.

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"Это достаточно значительное изменение прогноза", – указано в заявлении NOAA. Напомним, солнечный цикл описывает примерно 11-летний период солнечной активности, обусловленной магнитным полем Солнца и обозначенной частотой и интенсивностью видимых солнечных пятен на поверхности.

Что такое солнечный максимум и как влияет на жизнь на Земле

Прогнозы относительно того, когда состоится солнечный максимум, основываются на долгосрочных исторических записях количества солнечных пятен, передовых статистических данных и моделях солнечного динамо – потока горячих ионизированных газов внутри Солнца, генерирующих магнитное поле нашей звезды, которое является движущей силой солнечного цикла.

По новому прогнозу, максимальное количество солнечных пятен на максимуме 2024 года будет колебаться между 137 и 173. Также интересно, что полное солнечное затмение 8 апреля 2024 произойдет вблизи солнечного максимума. При полном затемнении, когда Луна полностью закрывает солнечный диск, наблюдателям видна внешняя атмосфера Солнца (корона). А во время повышенной солнечной активности корона очень активна, и наблюдатели смогут увидеть солнечные протуберанцы – гигантские петли плазмы, выходящие наружу от Солнца – в виде ярко-розовых пятен по краям звезды.



Прогноз Центра прогнозирования космической погоды NOAA на 25-й солнечный цикл / Изображение NOAA

Точные прогнозы солнечной активности имеют важное значение, поскольку геомагнитные бури, вызванные вспышками плазмы, могут влиять на электрические сети, сигналы GPS, сбивать спутники с орбиты и создавать радиационный риск для работников авиакомпаний и астронавтов. Заблаговременное предупреждение о явлениях космической погоды может помочь отраслям внедрить защитные процедуры, чтобы уменьшить риск для оборудования и работников.

Конечно, мы не лишены естественной защиты – магнитного поля Земли. Наш защитный магнитный "пузырь", известный как магнитосфера, отталкивает вредную энергию от Земли и задерживает ее в зонах, называемых радиационными поясами Ван Аллена. Эти пончиковидные радиационные пояса могут расширяться, когда солнечная активность растет.

– магнитного поля Земли. Наш защитный магнитный "пузырь", известный как магнитосфера, отталкивает вредную энергию от Земли и задерживает ее в зонах, называемых радиационными поясами Ван Аллена. Эти пончиковидные радиационные пояса могут расширяться, когда солнечная активность растет. Но – наш защитный рубеж не является непреодолимым. Во время особенно сильных явлений космической погоды, наиболее часто встречающихся именно во время солнечного максимума, магнитное поле Земли нарушается, и геомагнитные бури могут проникать в магнитосферу и приводить к массовым отключениям радио- и электроснабжения, а также подвергать опасности астронавтов и спутники на орбите.

Один из ярких примеров произошел в 1989 году, когда CME сопровождала солнечную вспышку и погрузила всю провинцию Канады Квебек в электрическое отключение на 12 часов. Но, к счастью, не все магнитосферные возмущения разрушительны. Одно из них, в частности, приводит к великолепному зрелищу полярных сияний. Это северное сияние (aurora borealis) в Северном полушарии и южное сияние (aurora australis) в Южном.

Итак, солнечная активность способна оказывать большое влияние на наш технологический мир, поэтому преждевременное предупреждение и точные прогнозы являются ключом к смягчению потенциального вреда. А еще солнечная активность дает фотографам полярных сияний шанс на съемку невероятных зрелищ!