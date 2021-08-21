Спалюємо зайві калорії: тренування, яке зробить тебе кращим

Хто сказав тобі, що наприкінці літа можна розслабитися та перестати працювати над своїм тілом? Аж ніяк! Ліньки йти до спортзалу, тоді візьми на озброєння цей комплекс вправ з власною вагою. За його допомогою можна спалити максимум калорій, працюючи над власним рельєфом!

Цим комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш продовжити працювати над своїм тіло, удосконалюючи його. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

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"Кондиціонування... що це насправді означає? У залежності від того, для чого ти тренуєшся, це можна мати різне значення. Для цього конкретного тренування ти будеш націлений на швидке скорочення м'язових волокон для анаеробного серця", – зауважує Волкер.

Особливість цього тренування полягає ще й в тому, що для його виконання тобі не потрібен жодний інвентар. Тож можна використовувати його як вдома, так і під час відпочинку десь на морі. Головне – не лінуватися та прагнути працювати над своїм тілом.

Як спалити максимум калорій: вправи

Прогулянкові випади: 5 підходів по 20 повторень; Бокові переміщення з дотиком руки до землі: 5 підходів по 10 повторень; Повзання щукою на прямій нозі: 5 підходів по 20 метрів; Стрибки у довжину: 5 підходів по 20 повторень; Бокова прогулянка звіра: 5 підходів по 12 повторень в кожну сторону.

Не забувай відпочивати протягом 20 – 30 секунд між підходами, щоб досягнути максимального результату!

можна використовувати цей комплекс вправ самостійно або ж доповнювати його силовими тренуваннями тричі на тиждень.

Дивися, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:

Візьми на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. З його допомогою ти зможеш не лише спалювати зайві калорії, а й упевнено працювати над своїм тілом. Гарантуємо, що результати тобі настільки сподобаються, що ти не захочеш зупинятися.

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Текст публікації Ніка Волкера:

СПАЛЮВАННЯ КАЛОРІЙ!!!

Проведіть пальцем по екрану, збережіть і поділіться!

Тільки власна вага!

Кондиціонування... що це ДІЙСНО означає? Залежно від того, для чого ви тренуєтеся, це може означати різні речі. Для цього конкретного тренування ви будете націлені на швидке скорочування м'язових волокон для анаеробного серця!

Це допоможе вам спалювати жир і НАБИРАТИ М'ЯЗИ... або "тонус".

Спали його

1. Прогулянкові випади – 5 х 20 кожне.

2. Бокові переміщення з досяжністю – усього 5 x 10 (швидкі черги).

3. Повзання щукою на прямій нозі – 5 x 20 метрів.

4. Стрибки в довжину – 5 х 10.

5. Бічна хода звіра – 5 х 12 в кожну сторону.

Відпочивайте 20 – 30 секунд між підходами!

КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ – використовувати, як самостійне тренування або доповнювати силовими тренуваннями три рази на тиждень!

Гарних вихідних.