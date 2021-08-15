Ми підглянули ці круті вправи з фітнес-гумками у танцюючого тренера Ніка Волкера. З їхньою допомогою ти зможеш неабияк прокачати свої плечі та прес. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього з Men 24!

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Ці гумки – один з моїх улюблених способів отримати ефективне тренування! Дотримуйся цього тренування, щоб націлитися на силу та стійкість плечей і ядра,

– наголосив Нік Волкер.

Круте тренування для плечей і преса

Високий прес на колінах: 3 підходи по 15 повторень;

3 підходи по 15 повторень; Веселкові дотики: 3 підходи по 20 повторень;

3 підходи по 20 повторень; Чергування підйомів спереду: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку;

3 підходи по 10 повторень на кожну руку; Верхня планка з напругою: 3 підходи по 15 повторень на кожну руку;

3 підходи по 15 повторень на кожну руку; Бічні дотики руками: 3 підходи по 20 повторень.

Не забувай між вправами відпочивати по 20 – 30 секунд, щоб отримати максимум користі.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

Нік Волкер також наголошує на тому, що під час тренування потрібно максимально напружувати сідниці. Це дозволить твоїм м'язам горіти ще більше під час тренування. А ми то знаємо, що це дозволить ефективно прокачати тіло!

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Візьми на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. З його допомогою ти зможеш прокачати своє тіло без потреби навідуватися до спортзалу. А фітнес-гумки ми однозначно закликаємо кидати у свою валізу під час відпустки, щоб не лінуватися працювати над собою щодня!