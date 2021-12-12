Не став винятком її останній пост. На світлинах, які з'явилися на сторінці Рахель Чівіт, вона позує у спокусливій сукні. Цей образ не лише підкреслює природну красу нашої героїні, а й її бездоганні вигини. Ними можна милуватися вічність.

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"Океанський настрій", – грайливо підписала вона публікацію.

А й справді, складається таке враження, що Рахель щойно вийшла з океану. Справжня неприборкана хвиля краси та спокусливості. Тож не дивно, що її пост миттєво засипали лайками та коментарями. За хорошою традицією залишаємо найкращі з них для тебе:

"Красива та сексуальна";

"Ти приголомшлива, Рахель";

"Дуже мила";

"Чарівні фото";

"Мені подобається ця сукня на тобі";

"Мамо, я закохався";

"Твоя бездоганність не знає меж";

"Справжній витвір мистецтва";

"І як тепер заснути після цього всього?";

"У тебе просто розкішні сідниці".



Спокусливі форми Рахель Чівіт позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Чівіт



Спокусливі форми Рахель Чівіт позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Чівіт

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Рахель Чівіт – одна з тих небагатьох красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож гайда долучатися до її армії прихильників. Це дозволить тобі одним з перших милуватися світлинами, якими дівчина ділиться в мережі.