Не став винятком її останній пост. На світлинах, які з'явилися на сторінці Рахель Чівіт, вона позує у спокусливій сукні. Цей образ не лише підкреслює природну красу нашої героїні, а й її бездоганні вигини. Ними можна милуватися вічність.

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"Океанський настрій", – грайливо підписала вона публікацію.

А й справді, складається таке враження, що Рахель щойно вийшла з океану. Справжня неприборкана хвиля краси та спокусливості. Тож не дивно, що її пост миттєво засипали лайками та коментарями. За хорошою традицією залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Красива та сексуальна";
  • "Ти приголомшлива, Рахель";
  • "Дуже мила";
  • "Чарівні фото";
  • "Мені подобається ця сукня на тобі";
  • "Мамо, я закохався";
  • "Твоя бездоганність не знає меж";
  • "Справжній витвір мистецтва";
  • "І як тепер заснути після цього всього?";
  • "У тебе просто розкішні сідниці".

Рахель Чівіт приміряла спокусливу сукню
Спокусливі форми Рахель Чівіт позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Чівіт

Рахель Чівіт приміряла спокусливу сукню
Спокусливі форми Рахель Чівіт позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Чівіт

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Рахель Чівіт – одна з тих небагатьох красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож гайда долучатися до її армії прихильників. Це дозволить тобі одним з перших милуватися світлинами, якими дівчина ділиться в мережі.