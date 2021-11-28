У спокусливій білизні: Анна-Марія Олбрих не на жарт розбурхала мережу

Цього разу під нашим прицілом Анна-Марія Олбрих. Сексуальна польська модель добре знається на тому, що подобається її прихильникам понад усе. Тож не дивно, що на її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються доволі провокативні та пікантні публікації. Не став винятком останній пост, яким ми рекомендуємо насолодитися.

На гарячих фотографіях, якими поділилася зі своїми прихильниками Анна-Марія Олбрих, красуня позує у відвертій спідній білизні. Доповнюють спокусливий образ ботфорти зі стразами, а також стильні прикраси-ланцюжки. Просто неможливо відірвати погляду від польської моделі.

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"Ви саме там, де маєте бути зараз. Дихайте", – написала вона під публікацією.

Ми не знаємо, на що це натякає модель. Але переконані на всі 100 відсотків, що заглянути до неї в інстаграм, – одна з найкращих ідей на цих вихідних. А все тому, що спокуслива красуня не залишає абсолютно нікого байдужим. Про це свідчать не лише безліч лайків, а й шалена кількість коментарів:

"Вау, приголомшливо красива та дуже сексуальна";

"Наша королева";

"Наймиліша жінка у мережі";

"Від тебе неможливо відірвати погляду";

"Ці фотографії надзвичайно круті";

"Я хотів би, щоб ти була моїм новорічним подарунком".



Підписники у захваті від образу Анни-Марії Олбрих / Фото з інстаграму Олбрих



Підписники у захваті від образу Анни-Марії Олбрих / Фото з інстаграму Олбрих

Лови бонусом відео з Анною-Марією Олбрих в ефектному образі:

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Ох, ми солідарні з останнім коментарем. Якщо ж під своєю ялинкою ти не знайдеш Анну-Марію Олбрих, то це точно знак, що пора на неї підписатися. Це дозволить тобі регулярно милуватися нею в мережі.