На ефектних фотографіях, якими Мадонна поділилася в мережі, вона позує у колготах, а також мереживній спідній білизні. Щоправда, на деяких світлинах співачка вирішила узагалі зняти бюстгальтер. Усе для того, щоб буквально добити своїх прихильників.

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Їм настільки сильно сподобалися сміливі фотографії Мадонни, що вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся гарячими кадрами нашої героїні:

  • "Наша королева";
  • "Яка ж ти гаряча";
  • "Я люблю тебе";
  • "Цей пост заворожує";
  • "Ти просто неймовірна";
  • "У чому твій секрет молодості?";
  • "Від твого тіла просто неможливо відірвати погляду".

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна знялася у спідній білизні
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

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Співачка Мадонна не стомлюється вражати нас. Ми у захваті не лише від її сміливості, а й від її розкішних форм. Тож гайда підписуватися на неї. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото зірки!