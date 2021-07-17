Спринт зі штангою: олімпійський чемпіон кинув божевільний виклик, з яким впорається не кожен

Колишній професійний бігун, олімпієць Нік Сіммондс і легенда бігу на довгі дистанції Раян Гол наразі тренуються, щоб досягти амбітної мети до кінця 2021 року: станова тяга на 227 кілограмів, а потім спринт на 1,6 кілометра – і все це менш як за 5 хвилин. Наразі ж вони взялися за дещо полегшену версію цього виклику.

Для перевірки свого прогресу Сіммондс недавно вийшов на трек, щоб подивитися, чи зможе він досягнути легшої мети. У цьому випадку він береться за станову тягу на 181 кілограм і спринт на 400 метрів. І все це за 1 хвилину!

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Станова тяга та спринт за 1 хвилину

Сіммондс починає відео з зізнання, що він неухильно наближається до своєї мети – підняти 227 кілограмів – його поточний максимум в одному повторенні становить 193 кілограми. Але йому потрібна певна практика у спринті "зі штангою", якщо він збирається досягнути позначки нижче 5:00 до кінця року.

Для базового порівняння – і щоб зробити ролик трішки драматичнішим – Сіммондс також запрошує трьох своїх найшвидших друзів з місцевого залу з кросфіту. Першим іде Кріс, 47-річний бігун і завзятий любитель тренажерного залу, який, за словами Сіммондса, – один з найсильніших людей, яких він знає. Кріс з легкістю виконує станову тягу, але з невеликою затримкою на початку. Тож його загальний час – 66 секунд.

Потім іде Джастін, 34-річний тренер з кросфіту й учасник ігор, котрий набагато швидше справляється зі становою тягою та бігом. Він вкладається у 61 секунду. А ще є Том, 41-річний чоловік, котрий на думку Сіммондса, навіть сильніший за Кріса. Попри найкращий результат, Том не влучає у ціль – нищівно, всього на пів секунди.

Спринт зі становою тягою, дивися відео божевільного виклику:

Нарешті доходить діло до нашого героя. Сіммондс зумів впоратися з випробуванням, вклавшись в 1 хвилину. Він показав результат 56,63 секунди. Це шокуючий подвиг – великий крок до досягнення його мети на кінець року.

"Це було найважчим, що я зробив з часів лондонських Олімпійських ігор", – наголошує він.

Ми, звичайно ж, не рекомендуємо повторяти подібний виклик. У тебе є всі шанси зірвати спину в бажанні впоратися з поставленою перед собою задачею.

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