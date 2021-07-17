Спринт со штангой: олимпийский чемпион бросил вызов, с которым справится не каждый

Бывший профессиональный бегун, олимпиец Ник Симмондс и легенда бега на длинные дистанции Райан Гол пока тренируются, чтобы достичь амбициозной цели до конца 2021 года: становая тяга на 227 килограммов, а затем спринт на 1,6 километра – и все это менее чем за 5 минут. Теперь же они взялись за несколько облегченную версию этого вызова.

Для проверки своего прогресса Симмондс недавно вышел на трек, чтобы посмотреть, сможет ли он достичь более легкой цели. В этом случае он берется за становую тягу на 181 килограмм и спринт на 400 метров. И все это за 1 минуту!

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Становая тяга и спринт за 1 минуту

Симмондс начинает видео с признания, что он неуклонно приближается к своей цели – поднять 227 килограммов – его текущий максимум в одном повторении составляет 193 килограмма. Но ему нужна определенная практика в спринте "со штангой", если он собирается достичь отметки ниже 5:00 до конца года.

Для базового сравнения – и чтобы сделать ролик немного более драматичным – Симмондс также приглашает трех своих самых быстрых друзей из местного зала с кроссфита. Первым идет Крис, 47-летний бегун и заядлый любитель тренажерного зала, который, по словам Симмондса – один из самых сильных людей, которых он знает. Крис с легкостью выполняет становую тягу, но с небольшой задержкой в начале. Поэтому его общее время – 66 секунд.

Затем идет Джастин, 34-летний тренер по кроссфиту и участник игр, который гораздо быстрее справляется со становой тягой и бегом. Он укладывается в 61 секунду. А еще Том, 41-летний мужчина, который по мнению Симмондса, даже сильнее Криса. Несмотря на лучший результат, Том не попадает в цель – сокрушительно, всего на полсекунды.

Спринт со становой тягой, смотри видео безумного вызова:

Наконец доходит дело до нашего героя. Ник Симмондс сумел справиться с испытанием, уложившись в 1 минуту. Он показал результат 56,63 секунды. Это шокирующий подвиг – большой шаг к достижению его цели на конец года.

"Это было самым тяжелым, что я сделал со времен лондонских Олимпийских игр", – отмечает он.

Мы, конечно же, не рекомендуем повторять подобный вызов. У тебя есть все шансы сорвать спину в желании справиться с поставленной перед собой задачей.

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