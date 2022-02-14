Спустила спідницю надто низько: Сара Роллінс знялася у відвертому образі

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Сарою Роллінс в інстаграмі. А все тому, що красуня регулярно ділиться зі своїми підписниками гарячими фотографіями.

Не став винятком її свіжий пост. На ньому модель позує у коротенькому топі, який заледве прикриває пишний бюст нашої героїні. Додає зухвалості образу спідниця, яку красуня спустила аж занадто низько. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

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"Твоє місце чи наше", – написала вона під публікацією.

Ми не знаємо, що мала на увазі Сара Роллінс. Але точно можемо сказати, що її гаряче фото не на жарт розбурхало користувачів мережі. Тож не дивно, що підписники красуні були максимально щедрими на лайки та коментарі:

"Дівчинко, ти дуже гаряча";

"Ти надзвичайно приголомшлива";

"Сара, я закоханий у тебе";

"Ти просто надзвичайна";

"Солоденька крихітка";

"Ти – справжнє полум'я";

"Абсолютна досконалість".



Відверте фото Сари Роллінс сподобалося її підписникам / Фото з інстаграму Роллінс

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Слідкувати за Сарою Роллінс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не відмовляй собі у цьому. Долучися до армії прихильників моделі. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото.