Опустила юбку слишком низко: Сара Роллинс снялась в откровенном образе

Мы с огромным удовольствием следим за Сарой Роллинс в инстаграме. А все потому, что красавица регулярно делится со своими подписчиками горячими фотографиями.

Не стал исключением ее свежий пост. На нем модель позирует в коротеньком топе, едва прикрывающем пышный бюст нашей героини. Придает дерзости образу юбка, которую красавица спустила слишком низко. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!

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"Твое место или наше", – написала она под публикацией.

Мы не знаем, что имела в виду Сара Роллинс. Но точно можем сказать, что ее горячее фото не на шутку взбудоражило пользователей сети. Не удивительно, что подписчики красавицы были максимально щедрыми на лайки и комментарии:

"Девочка, ты очень горячая";

"Ты очень потрясающая";

"Сара, я влюблен в тебя";

"Ты просто волшебная";

"Сладенькая крошка";

"Ты – настоящее пламя";

"Абсолютное совершенство".



Откровенное фото Сары Роллинс понравилось ее подписчикам / Фото с инстаграма Роллинс

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Следить за Сарой Роллинс в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что не отказывай себе в этом. Присоединись к армии поклонников модели. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото.