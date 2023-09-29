Суперконтинент Пангея Ультіма може покласти кінець всьому живому на Землі
Джерело:Space.com
Земля нагріється настільки швидко, що ссавці не зможуть пристосуватися. Щонайменше, це прогнозує нове суперкомп'ютерне моделювання кліматичних умов на 250 мільйонів років уперед.
До того часу сформується, найбільш ймовірно, новий суперконтинент – Пангея Ультіма (перша Пангея існувала приблизно 175 мільйонів років тому). І саме це призведе до вимирання нашого тваринного світу.
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Дослідники створили прогноз за допомогою кліматичної моделі, яка враховує зміни температури поверхні землі на новому суперконтиненті, а також збільшення інтенсивності сонячного випромінювання та вмісту вуглекислого газу в атмосфері. Дослідження опубліковане 25 вересня в Nature Geoscience.
Суперконтиненти створюють умови, які легше призводять до масового вимирання. Утворення суперконтинентів збіглося з 4 з останніх 5 масових вимирань у геологічному минулому,
– розповів перший автор дослідження, кліматолог із Брістольського університету Британії Олександр Фарнсворт.
Фундамент Землі далеко не статичний і складається з плит твердих гірських порід, що лежать на мантії, яка, своєю чергою, плаває в бурхливому океані магми. За останні 2 мільярди років магматичні конвекційні течії неодноразово розтягували ці плити, утворюючи океани й континенти, а потім знову з'єднували їх у суперконтиненти. Це відбувається циклами приблизно раз на 600 мільйонів років.
Новий суперконтинент може покласти кінець всьому живому, але є й інші варіанти / Фото r/ElderScrolls
Вчені очікують, що наступний суперконтинент утвориться через 250 мільйонів років, коли земні масиви зійдуться разом (найімовірніше, на екваторі) і сформують Пангею Ультіму (Pangaea Ultima).
- Цей новий континент буде гарячим: значна частина його суші не матиме охолоджуючого ефекту, який забезпечують океани, а ще й поглинатиме більше радіації від старішого та активнішого Сонця. А через вулканічну активність повітря буде насичене значно більшою кількістю вуглекислого газу.
- Це, вочевидь, прирече на загибель ссавців. Так, потові залози та кровоносна система, що відводить тепло, досить добре справляються з високими температурами. Та якщо температура перевищує 40 градусів за Цельсієм, ці регулятори ламаються.
- Щоб з'ясувати, наскільки придатною для життя буде Земля в майбутньому, вчені звернулися до суперкомп'ютерної кліматичної моделі, яка прогнозує температуру і вологість по всій Пангеї Ультімі. Моделювання показало, що лише 8% суші буде придатною для життя ссавців. При цьому вони матимуть надто мало часу на адаптацію до стрімкого підвищення температури.
Сьогодні є деякі дуже особливі ссавці, які можуть мешкати в таких регіонах, як Сахара. Але ще належить з'ясувати, чи їхні нащадки потраплять на Pangaea Ultima і домінуватимуть там. Можливо, рептилії краще пристосовані? Або щось зовсім інше?
– каже Фарнсворт.
Також залишається ймовірність, що Pangaea Ultima покладе кінець всьому живому, особливо якщо температура стане настільки високою, що рослини більше не зможуть здійснювати фотосинтез. Але пристосованість рослин до температури, а також витривалість майбутніх морських екосистем, потребують подальших досліджень.До слова, Пангея Ультіма – не єдиний суперконтинент, який може утворитися. Вчені також передбачають формування більш прохолодних, таких як Амазія – з полярним центром. У такому разі ссавці можуть вижити – на волосині від загибелі.