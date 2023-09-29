К тому времени сформируется, вероятнее всего, новый суперконтинент – Пангея Ультима (первая Пангея существовала примерно 175 миллионов лет назад). И это приведет к вымиранию нашего животного мира.

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Млекопитающие на Земле исчезнут: когда и почему это произойдет

Исследователи создали прогноз с помощью климатической модели, учитывающей изменения температуры поверхности земли на новом суперконтиненте, а также увеличение интенсивности солнечного излучения и содержания углекислого газа в атмосфере. Исследование опубликовано 25 сентября в Nature Geoscience.

Суперконтиненты создают условия, легче приводящие к массовому вымиранию. Образование суперконтинентов совпало с 4 из последних 5 массовых вымираний в геологическом прошлом,

– рассказал первый автор исследования, климатолог из Бристольского университета Британии Александр Фарнсворт.

Фундамент Земли далеко не статичен и состоит из плит твердых горных пород, лежащих на мантии, которая, в свою очередь, плавает в бурном океане магмы. За последние 2 миллиарда лет магматические конвекционные течения неоднократно растягивали эти плиты, образуя океаны и континенты, а затем снова соединяли их в суперконтиненты. Это происходит циклами примерно раз в 600 миллионов лет.



Новый суперконтинент может положить конец всему живому, но есть и другие варианты / Фото r/ElderScrolls

Ученые ожидают, что следующий суперконтинент образуется через 250 миллионов лет, когда земные массивы сойдутся вместе (вероятнее всего, на экваторе) и сформируют Пангею Ультиму (Pangaea Ultima).

Этот новый континент будет горячим: значительная часть его суши не будет иметь охлаждающего эффекта, обеспечивающегося океанами, а еще и будет поглощать больше радиации от более старого и более активного Солнца. А из-за вулканической активности воздух будет насыщен гораздо большим количеством углекислого газа.

значительная часть его суши не будет иметь охлаждающего эффекта, обеспечивающегося океанами, а еще и будет поглощать больше радиации от более старого и более активного Солнца. А из-за вулканической активности воздух будет насыщен гораздо большим количеством углекислого газа. Это, очевидно, обречет на гибель млекопитающих. Да, потовые железы и отводящая тепло кровеносная система достаточно хорошо справляются с высокими температурами. Но если температура превышает 40 градусов Цельсия, эти регуляторы ломаются.

Чтобы выяснить, насколько пригодна для жизни будет Земля в будущем, ученые обратились к суперкомпьютерной климатической модели, прогнозирующей температуру и влажность по всей Пангее Ультиме. Моделирование показало, что только 8% суши будет пригодной для жизни млекопитающих. При этом у них будет слишком мало времени на адаптацию к стремительному повышению температуры.

Сегодня есть некоторые очень особые млекопитающие, которые могут обитать в таких регионах как Сахара. Но еще предстоит выяснить, попадут ли их потомки на Pangaea Ultima и будут ли доминировать там. Может быть, рептилии лучше приспособлены? Или что-то совсем другое?

– говорит Фарнсворт.

Также остается вероятность, что Pangaea Ultima положит конец всему живому, особенно если температура станет столь высокой, что растения больше не смогут осуществлять фотосинтез. Но приспособленность растений к температуре, а также выносливость будущих морских экосистем нуждаются в дальнейших исследованиях.

К слову, Пангея Ультима – не единственный суперконтинент, который может образоваться. Ученые также предполагают формирование более прохладных, таких как Амазия – с полярным центром. В таком случае млекопитающие могут выжить – на волоске от гибели.