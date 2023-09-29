До того часу сформується, найбільш ймовірно, новий суперконтинент – Пангея Ультіма (перша Пангея існувала приблизно 175 мільйонів років тому). І саме це призведе до вимирання нашого тваринного світу.

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Ссавці на Землі зникнуть: коли та чому це станеться

Дослідники створили прогноз за допомогою кліматичної моделі, яка враховує зміни температури поверхні землі на новому суперконтиненті, а також збільшення інтенсивності сонячного випромінювання та вмісту вуглекислого газу в атмосфері. Дослідження опубліковане 25 вересня в Nature Geoscience.

Суперконтиненти створюють умови, які легше призводять до масового вимирання. Утворення суперконтинентів збіглося з 4 з останніх 5 масових вимирань у геологічному минулому,

– розповів перший автор дослідження, кліматолог із Брістольського університету Британії Олександр Фарнсворт.

Фундамент Землі далеко не статичний і складається з плит твердих гірських порід, що лежать на мантії, яка, своєю чергою, плаває в бурхливому океані магми. За останні 2 мільярди років магматичні конвекційні течії неодноразово розтягували ці плити, утворюючи океани й континенти, а потім знову з'єднували їх у суперконтиненти. Це відбувається циклами приблизно раз на 600 мільйонів років.



Новий суперконтинент може покласти кінець всьому живому, але є й інші варіанти / Фото r/ElderScrolls

Вчені очікують, що наступний суперконтинент утвориться через 250 мільйонів років, коли земні масиви зійдуться разом (найімовірніше, на екваторі) і сформують Пангею Ультіму (Pangaea Ultima).

Цей новий континент буде гарячим: значна частина його суші не матиме охолоджуючого ефекту, який забезпечують океани, а ще й поглинатиме більше радіації від старішого та активнішого Сонця. А через вулканічну активність повітря буде насичене значно більшою кількістю вуглекислого газу.

значна частина його суші не матиме охолоджуючого ефекту, який забезпечують океани, а ще й поглинатиме більше радіації від старішого та активнішого Сонця. А через вулканічну активність повітря буде насичене значно більшою кількістю вуглекислого газу. Це, вочевидь, прирече на загибель ссавців. Так, потові залози та кровоносна система, що відводить тепло, досить добре справляються з високими температурами. Та якщо температура перевищує 40 градусів за Цельсієм, ці регулятори ламаються.

Щоб з'ясувати, наскільки придатною для життя буде Земля в майбутньому, вчені звернулися до суперкомп'ютерної кліматичної моделі, яка прогнозує температуру і вологість по всій Пангеї Ультімі. Моделювання показало, що лише 8% суші буде придатною для життя ссавців. При цьому вони матимуть надто мало часу на адаптацію до стрімкого підвищення температури.

Сьогодні є деякі дуже особливі ссавці, які можуть мешкати в таких регіонах, як Сахара. Але ще належить з'ясувати, чи їхні нащадки потраплять на Pangaea Ultima і домінуватимуть там. Можливо, рептилії краще пристосовані? Або щось зовсім інше?

– каже Фарнсворт.

Також залишається ймовірність, що Pangaea Ultima покладе кінець всьому живому, особливо якщо температура стане настільки високою, що рослини більше не зможуть здійснювати фотосинтез. Але пристосованість рослин до температури, а також витривалість майбутніх морських екосистем, потребують подальших досліджень.

До слова, Пангея Ультіма – не єдиний суперконтинент, який може утворитися. Вчені також передбачають формування більш прохолодних, таких як Амазія – з полярним центром. У такому разі ссавці можуть вижити – на волосині від загибелі.