Від Стоунхенджу до смартфона: що стародавні люди знали про астрономію

Уяви, що ти повернувся на тисячі років назад і демонструєш круті астрономічні функції свого смартфона. Він може показувати дату і час з неймовірною точністю. Може точно визначити твоє розташування.

Навіть може вивести на екран карту зоряного неба та розповісти про фази Місяця. Стародавні люди були б вражені? Ну, так, але не настільки, як тобі може здаватися – адже вони теж могли все це робити.

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Корисний інструмент і модний аксесуар

Останнім прикладом портативного, універсального, багатофункціонального астрономічного інструменту є астролябія. Її використовували з античних часів аж до раннього сучасного періоду.

Її використовували з античних часів аж до раннього сучасного періоду. Астролябія – це суцільний металевий диск із низкою циферблатів, покажчиків і гравіювань. Для мандрівників вона була дуже корисною: могла визначати час доби за положенням сонця, надавати координати за певними зірками-орієнтирами, передбачати, коли сонце зійде або зайде, і багато іншого.

Складний механізм із шестерень

Утім, і до розробки портативної астролябії стародавні люди мали високоточні інструменти, просто крупніші та не такі доступні загалу. Одним із прикладів є механізм Антикітера, що датується приблизно 200 – 100 роками до нашої ери.

що датується приблизно 200 – 100 роками до нашої ери. Це складний набір шестерень, що формував механізм, який дозволяв користувачеві передбачати місячні затемнення, відстежувати рух усіх видимих планет, повідомляти, коли відбудуться певні олімпійські ігри, а також обчислювати два важливі цикли: метонічний і сароський.



Антикітеру іноді називають "стародавнім комп'ютером" / Фото shutterstock

Річ у тім, що сонячний рік (час між весняними рівноденнями) майже дорівнює 12 місячним місяцям (час між молодиками). З давніх часів астрономи помітили регулярність і передбачуваність цих двох ритмів на небі, і стародавні календарі приділяли багато уваги переведенню між місячним і сонячним календарями, особливо для планування святкових днів. Однак кожні 19 років місячний і сонячний календарі ресинхронізуються самостійно, що відомо як метонічний цикл.

Сароський цикл вимірював час між затемненнями, як місячним, так і сонячним. Приблизно кожні 223 місячні місяці, або 6600 днів, затемнення повторюється. Стародавні люди не мали достатньо глибокого розуміння гравітації, щоб передбачити, чи буде затемнення повним або частковим, але вони мали достатньо астрономічних знань, щоб зрозуміти, що якщо затемнення відбулося, то через 6600 днів відбудеться ще одне.

Прикладом важливості таких циклів може слугувати– артефакт, датований 1000 – 800 роками до нашої ери. Це високий конусоподібний капелюх, прикрашений повторюваними мотивами астрономічних символів, що призначався для носіння під час різних церемоній. Капелюх – достатньо великий, щоб вмістити весь метонічний цикл – був зручним інструментом для ведення релігійного календаря громади.



Стоунхендж – гігантський камяний годинник / Фото Alamy

Кам'яні моноліти

Але можна зазирнути й глибше. Здатність людства відстежувати й контролювати небесні цикли сягає корінням ще у доісторичні часи. Мабуть, найвідомішою астрономічною пам'яткою є Стоунхендж, датований 3000 – 1500 роками до нашої ери.

датований 3000 – 1500 роками до нашої ери. Вирівнювання спеціальних "наріжних каменів" дозволяло спостерігачам відзначати точну дату сонцестояння, сигналізуючи про початок нового року і нових сезонів. Дивлячись на свій смартфон, можеш оцінити бажання наших предків зробити гігантський годинник з каменю.

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