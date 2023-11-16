Даже может вывести на экран карту звездного неба и рассказать о фазах Луны. Древние люди были бы поражены? Ну да, но не настолько, как тебе может казаться – они ведь тоже могли все это делать.

Смотри также Легкость в бокале: рецепт пряного и цитрусового коктейля для ярких выходных

Полезный инструмент и модный аксессуар

Последним примером портативного, универсального, многофункционального астрономического инструмента является астролябия. Ее использовали с античных времен вплоть до раннего современного периода.

Ее использовали с античных времен вплоть до раннего современного периода. Астролябия – это сплошной металлический диск с рядом циферблатов, указателей и гравировок. Для путешественников она была очень полезной: могла определять время суток по положению солнца, предоставлять координаты по определенным звездам-ориентирам, предусматривать, когда солнце взойдет или зайдет, и многое другое.

Сложный механизм из шестерен

Впрочем, и до разработки портативной астролябии у древних людей были высокоточные инструменты, просто более крупные и не такие доступные для большинства. Одним из примеров является механизм Антикитера, что датируется примерно 200 – 100 годами до нашей эры.

что датируется примерно 200 – 100 годами до нашей эры. Это сложный набор шестерен, формировавший механизм, позволяющий пользователю предусматривать лунные затмения, отслеживать движение всех видимых планет, сообщать, когда состоятся определенные олимпийские игры, а также вычислять два важных цикла: метонический и саросский.



Антикитеру иногда называют "древним компьютером" / Фото shutterstock

Дело в том, что солнечный год (время между весенними равноденствиями) почти равен 12 лунным месяцам (время между новолуниями). С давних времен астрономы заметили регулярность и предсказуемость этих двух ритмов на небе, и древние календари уделяли много внимания переводу между лунным и солнечным календарями, особенно для планирования праздничных дней. Однако каждые 19 лет лунный и солнечный календари ресинхронизируются самостоятельно, что известно как метонический цикл.

Саросский цикл измерял время между затмениями, как лунным, так и солнечным. Приблизительно каждые 223 лунных месяца, или 6600 дней, затемнение повторяется. Древние люди не имели достаточно глубокого понимания гравитации, чтобы предсказать, будет ли затемнение полным или частичным, но у них было достаточно астрономических знаний, чтобы понять, что если затмение произошло, то через 6600 дней произойдет еще одно.

Примером важности таких циклов может служить Берлинская золотая шляпа – артефакт, датированный 1000 – 800 годами до нашей эры. Это высокая конусообразная шляпа, украшенная повторяющимися мотивами астрономических символов, и предназначавшаяся для ношения во время различных церемоний. Шляпа – достаточно большая, чтобы вместить весь метонический цикл – была удобным инструментом для ведения религиозного календаря общины.



Стоунхендж – гигантские каменные часы / Фото Alamy

Каменные монолиты

Но можно заглянуть и поглубже. Способность человечества отслеживать и контролировать небесные циклы уходит корнями еще в доисторические времена. Пожалуй, самым известным астрономическим памятником является Стоунхендж, датированный 3000 – 1500 годами до нашей эры.

датированный 3000 – 1500 годами до нашей эры. Выравнивание специальных "краеугольных камней" позволяло наблюдателям отмечать точную дату солнцестояния, сигнализируя о начале нового года и новых сезонов. Смотря на свой смартфон, можешь оценить желание наших предков сделать гигантские часы из камня.

86