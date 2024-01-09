Від "Гострих картузів" до "Оппенгеймера": уроки стилю від Кілліана Мерфі

Кілліан Мерфі – Гамлет світу моди. Звичайна людина серед моря показних знаменитостей, одягнених у логотипи.

Хоча він може зіграти підкованого в питаннях одягу Томаса Шелбі в шалено популярному серіалі BBC "Гострі картузи", людина, що стоїть за сумнозвісним лідером бірмінгемської банди, є набагато більш недооціненим персонажем. Актор фільму "28 днів" створив майже капсульний гардероб, що складається з чорних, сірих, вугільних і темно-синіх костюмів, однотонних і бретонських смугастих футболок, джинсів, джинсової куртки і черевиків, що робить стиль Кілліана Мерфі доступним для середньостатистичного джентльмена.

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Ірландський актор відомий своїми ролями у фільмах "Бетмен: Початок", "Червоне око", "Павич", "Початок", "Дюнкерк" та "Оппенгеймер" і часто грає тривожних, нетипових персонажів. Кілліан Мерфі відомий своєю закритістю, віддає перевагу не розповідати про особисте життя і часто з'являється на прем'єрах наодинці.

Вірний своєму прагненню уникати типового голлівудського способу життя, Мерфі не має стиліста.

Мій смак дуже простий: хороші джинси, хороший піджак, хороша пара взуття. Добре зроблені речі, які підходять. Я не схильний до авантюризму,

– сказав він в інтерв'ю.

Стрижка "Гострих картузів" у стилі Кілліана Мерфі

Кілліан Мерфі віддає перевагу довшому волоссю, зізнаючись, що не бачить привабливості у стрижці Томаса Шелбі.

Люди просять стрижку Пікі. Це божевілля, що вона подобається людям – вона не виросла на мені,

– сказав актор в інтерв'ю Woman & Home.

Втім, це не змінює популярності стилю: щоб зробити стрижку Томаса Шелбі, тобі потрібно попросити перукаря зробити роз'єднаний підріз без вибривання й укласти його з легким зачісуванням набік.

Нейтральний одяг

Хоча Кілліан Мерфі намагається уникати червоних доріжок, коли це можливо, в тих випадках, коли він все ж таки з'являється на них, він завжди ввічливий в одязі. Ірландський актор дотримується нейтральної колірної палітри, поєднуючи сірий, темно-синій і вугільний кольори з чорними або коричневими аксесуарами.

Правда, на червоних доріжках, присвячених прем'єрі "Оппенгеймера" Мерфі таки мав чим здивувати. Ось кілька образів, в яких він з'являвся на публіці, демонструючи світу стрічку:

Поява на "Золотому глобусі 2024"

Актор "Оппенгеймера" на червоній доріжці був доволі розслабленим. Він з'явився на публіці у чорному костюмі Yves Saint Laurent і чорних лакованих туфлях. Доповнив образ годинником Omega.

Якщо ти пропустив, то Кілліан Мерфі отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у драматичному фільмі. Принесла йому цю нагороду зйомка у стрічці "Оппенгеймер".

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Вірність військово-морському флоту

Якби люди були кольорами, Кілліан Мерфі був би темно-синім. Можливо, він намагається менше виділятися, або усвідомлює, що темно-синій підкреслює блакить його очей, а можливо, йому просто подобається цей колір. Незалежно від цього, ірландський актор регулярно одягається в темно-синій відтінок, кажучи пану Портеру: "Це просто безпечно, чувак. Ви не можете помилитися з флотом".

На дублінську прем'єру фільму Крістофера Нолана "Дюнкерк" Мерфі одягнув темно-синій костюм з вугільною сорочкою, чорним шкіряним ременем і чорними оксфордами.

Динамічний денім

Кілліан Мерфі, який має зріст 170 сантиметрів, належить до низькорослих людей, що робить його вибір носити переважно вузькі облягаючі штани дуже влучним. Він поєднує подвійний денім: чорні вузькі джинси з джинсовою курткою кольору індиго, білу футболку і темно-коричневі черевики "челсі", які він часто носить.

Хардкор-нормкор

Кілліан Мерфі зберігає свій повсякденний стиль саме таким – повсякденним. Він надає перевагу комфорту, а не моді, обравши білу футболку під вовняним светром вільної в'язки, чорні цупкі штани та утилітарну куртку на блискавці, яка додає затишному вигляду трохи гостроти.

Паризький шик

Смугаста сорочка, яку вважають ключовою річчю в гардеробі будь-якого паризького модника, стала улюбленим елементом гардероба Кілліана Мерфі. Бретонські смугасті футболки посідають значне місце у його гардеробі, хоча актор "Гострих картузів" не робить різниці, коли мова йде про хорошу горизонтальну смужку. Він також носить тонші смужки різних відтінків, таких як зелений, синій, червоний і чорний.

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Кілліан Мерфі надихає. Якщо ти невисокий, то слідкувати за стилем цього актора варто. Він явно знається на тому, як подавати себе та робити свій силует візуально вищим, а себе – статнішим.