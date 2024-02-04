Замкнене коло стресу: що таке стреслаксинг і чому перерва у роботі призводить тільки до гіршого

Якщо ти відчуваєш провину за перерву в роботі, або якщо ти щойно почав дивитися фільм, а вже думаєш про наступні завдання, можливо, у тебе стреслаксинг. Так, ми розуміємо, що чергове модне слово – це не те, що тобі зараз потрібно.

Але краще дізнайся, що це таке, і навчивсь його визначати, щоб покращити стосунки з власним відпочинком. Який, зрештою, необхідний для міцного здоров'я і кращої продуктивності на роботі та й загалом у житті.

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Що означає стреслаксинг

Згідно з Urban Dictionary, слово "стреслаксинг" означає відчуття "такого стресу, що розслаблення викликає ще більший стрес". Це тому, що людина не працює над тим, що її напружує. Це слово ми все частіше і частіше чуємо, адже останніми роками переживаємо посилене прагнення до продуктивності.

Стреслаксинг – насправді не новий термін. У дослідженні, опублікованому Американською психологічною асоціацією в 1980-х роках, цей термін вже використовували для позначення стресу, що виникає в групі людей, які намагаються розслабитися. Відтоді значення не дуже змінилося.



Стреслаксинг – це коли робота викликає стрес, а відпочинок від неї – ще більше стресу / Фото freepik

Але чому розслаблення призводить до стресу

Відповідь може бути різною в кожній конкретній ситуації, однак у багатьох випадках це пов'язано зі стимуляцією від соціальних мереж і культурою, яка шанує продуктивність як синонім успіху.

Ми всі стежимо за кимось у соцмережах, хто постійно запрошує нас на "виклики продуктивності" або навчальні програми. А іноді це не тільки не мотивує, але й викликає стрес, який, що цікаво, збігається з моментом, коли ти дозволяєш собі відключитися від роботи й сісти на диван, щоб погортати мобільний телефон.

Ба більше, навіть коли ми повертаємося до роботи та починаємо знову займатися тим, що нас турбує, то лише посилюємо проблему, потрапляючи в замкнене коло. Спроби взяти ситуацію під контроль і невпинні пошуки способів покінчити зі стресом стають стресом самі по собі.

Як дізнатися, що стреслаксинг загрожує тобі

Однією з головних тривожних ознак є той простий факт, що ти не можеш насолоджуватися сьогоденням, постійно уникаєш відпочинку, виправдовуючи це роботою або домашніми справами. І це навіть якщо ти відчуваєш себе виснаженим або вже провів цілий день за робочим столом.

Також зауваж, якщо твій список "фільмів, які потрібно подивитися" або "друзів, яких потрібно відвідати" продовжує зростати. Тобто ти відкладаєш дозвілля, щоб зайнятися тим, що тебе напружує.

експерти сходяться, що стреслаксинг частіше буває у людей з тривожністю або тих, хто схильний втрачати контроль, а також у тих, хто занадто сильно турбується про те, що думають інші.



Зі стреслаксингом можна боротися, якщо докласти зусиль та розірвати стресове коло / Фото freepik

Що робити зі стреслаксингом

На думку експертів, перший крок у боротьбі зі стреслаксингом – визнати, що ти перебуваєш у стані надмірного стресу та тривоги. Для цього слід звернути увагу на сигнали, які подає організм, такі як:

біль у шлунку, подразнення очей від надмірного перебування перед екраном,

відсутність інтересу до занять, які зазвичай приносять задоволення,

проблеми з поставою, спричинені довгими робочими днями,

брак відпочинку, прискорене серцебиття тощо.

Щоб розв'язати проблему стреслаксингу, потрібно розірвати замкнене коло і встановити обмеження в робочому графіку. А також зрозуміти, що для підвищення продуктивності вирішальне значення має повноцінний відпочинок, тому важливо виділяти час для сну і дозвілля в пріоритеті.

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