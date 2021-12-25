Стрижка та інтуїція: цікавий експеримент американських військових

Заборони на стрижку волосся на голові історія знає у традиціях багатьох народів. Мовляв, так люди втрачають зв'язок із природою.

А ще втрачають щось – наприклад, захисну ауру, або, що ще гірше, добру долю. Та якщо щодо долі – питання спірне, то щодо зв'язку навколишнім світом – усе не так просто.

Також цікаво Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

"Самсони" втрачали силу

Наука, кажуть, має докази, що через втрату волосяного покриву на голові людина втрачає і дуже важливі свої якості. На це звернули увагу ще американці під час війни у В'єтнамі.

Для роботи в розвідці вони відбирали молодих індіанців, які мали вміння рухатися безшумно і помічати те, на що міський житель зазвичай і уваги не зверне. А коли відбирали – за армійською звичкою голили їм голови (стригли під нуль).

І, от дива, після цього індіанці втрачали всі свої навички.

всі свої навички. Вони скаржилися, що кудись зникла їхня інтуїція, концентрація тощо.



Зникало волосся – зникала інтуїція? / Фото unsplash

Військове відомство США спробувало з'ясувати причину, але вчені її не знайшли. Зате вказали на причинно-наслідковий зв'язок: є волосся – є здібності, нема – то й нема. Далі – більше.

Вивчення теми продовжили, але почали досліджувати вже людей інших національностей.

національностей. І побачили, що до лисих чатових ворог підбирається легше, а "волохаті" часто відчували небезпеку ще заздалегідь.

І як тут не згадати біблійну притчу про Самсона, якому Даліла відрізала волосся, і той втратив усю свою велетенську силу. Ну але що? Зв'язок то встановили, а от пояснити його не змогли.

історія про індіанців та інтуїцію, звісно, цікава, але офіційних підтверджень її правдивості нема.