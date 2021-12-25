Стрижка та інтуїція: цікавий експеримент американських військових
Джерело:Wisdompills
Заборони на стрижку волосся на голові історія знає у традиціях багатьох народів. Мовляв, так люди втрачають зв'язок із природою.
А ще втрачають щось – наприклад, захисну ауру, або, що ще гірше, добру долю. Та якщо щодо долі – питання спірне, то щодо зв'язку навколишнім світом – усе не так просто.
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"Самсони" втрачали силу
Наука, кажуть, має докази, що через втрату волосяного покриву на голові людина втрачає і дуже важливі свої якості. На це звернули увагу ще американці під час війни у В'єтнамі.
Для роботи в розвідці вони відбирали молодих індіанців, які мали вміння рухатися безшумно і помічати те, на що міський житель зазвичай і уваги не зверне. А коли відбирали – за армійською звичкою голили їм голови (стригли під нуль).
- І, от дива, після цього індіанці втрачали всі свої навички.
- Вони скаржилися, що кудись зникла їхня інтуїція, концентрація тощо.
Зникало волосся – зникала інтуїція? / Фото unsplash
Військове відомство США спробувало з'ясувати причину, але вчені її не знайшли. Зате вказали на причинно-наслідковий зв'язок: є волосся – є здібності, нема – то й нема. Далі – більше.
- Вивчення теми продовжили, але почали досліджувати вже людей інших національностей.
- І побачили, що до лисих чатових ворог підбирається легше, а "волохаті" часто відчували небезпеку ще заздалегідь.
І як тут не згадати біблійну притчу про Самсона, якому Даліла відрізала волосся, і той втратив усю свою велетенську силу. Ну але що? Зв'язок то встановили, а от пояснити його не змогли.Зверни увагу: історія про індіанців та інтуїцію, звісно, цікава, але офіційних підтверджень її правдивості нема.