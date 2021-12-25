А еще теряют что-нибудь – например, защитную ауру, или, что еще хуже, хорошую судьбу. Но если по поводу судьбы – вопрос спорный, то по поводу связи с окружающим миром – все не так просто.

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"Самсоны" теряли силу

Наука, говорят, имеет доказательства, что из-за потери волосяного покрова на голове человек теряет и очень важные свои качества. На это обратили внимание еще американцы во время войны во Вьетнаме.

Для работы в разведке они отбирали молодых индейцев, умевших двигаться бесшумно и замечать то, на что городской житель обычно и внимания не обратит. А когда отбирали – по армейской привычке брили им головы (стригли под ноль).

И вот чудеса, после этого индейцы теряли все свои навыки.

Они жаловались, что куда-то исчезла их интуиция, концентрация.



Исчезали волосы – исчезала интуиция? / Фото unsplash

Военное ведомство США попыталось выяснить причину, но учёные ее не нашли. Зато указали на причинно-следственную связь: есть волосы – есть способности, нет – так и нет. Дальше – больше.

Изучение темы продолжили, но начали исследовать уже людей других национальностей.

И увидели, что к лысым часовым враг подбирается легче, а "мохнатые" часто ощущали опасность даже заранее.

И как тут не вспомнить библейскую притчу о Самсоне, которому Далила отрезала волосы, и тот потерял всю свою гигантскую силу. Но что? Связь это установили, а вот объяснить ее не смогли.