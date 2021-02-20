Божевільне тренування: стронгмен Мартінс Ліціс протягнув 5-тонний автомобіль – відео

Мартінс Ліціс, найсильніша людина світу у 2019 році, не завжди використовує традиційні методи тренувань. Щоб зняти новий ролик Ліціс відправився у Х'юстон, штат Техас, де планував зчинити фурор на ралі Monster Jam. Його мета потягнути один з найбільших культових автомобілів у світі – мостр-трак Grave Digger, який важить понад 5 тонн.

Зауважимо, що це не перша його спроба потягнути монстр-траки. Гайда дивитися, чи впорався Мартінс Ліціс з 5-тонною автівкою!

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"Востаннє мені доводилося тягнути монстр-траки на World's Strongest Man 2019, коли я витягнув два із них. Це було жорстоко. Сподіваюся, цього разу буде не так складно", – говорить він.

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вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

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Частина проблеми полягає в тому, де саме відбувається подія. Ліціс говорить про те, що ландшафт і орієнтація вантажівки можуть зробити тягу неймовірно складною.

"Навіть якщо піднятися на 1 – 2 градуси вгору, це може стати неможливим дуже швидко. Крім того, якщо шини накачані, це може мені допомогти. Але якщо вони будуть більш плоскими, це спрацює проти мене", – зізнається Ліціс.

Дивися, як Мартінс Ліціс тягнув 5-тонний монстр-трак:

Ліціс зазначає, що, оскільки ця конкретна тяга також буде виконуватися у болоті, це додає ще більше складності. Він просто ніколи раніше не тягнув монстр-трак по бруду. Для додаткової допомоги він планує одягнути бейсбольні бутси, щоб отримати краще зчеплення.

Мартінс Ліціс взявся за просування заходу Monster Jam, тож на карту поставлено значно більше, ніж власний провал. Після цього тягнути монстр-трак стає ще складніше, адже він розумів, що кожна помилка може бути звести нанівець усі його старання. Стронгмену вдалося протягнути 5-тонну вантажівку на 12 метрів. І це було тим ще випробуванням для нього.

"От чортівня, бруд – відстій. Ви не можете набрати обертів. Здається, що кожен крок повністю зупиняється на своєму шляху", – додав Ліціс.

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Він закінчує ролик, порівнюючи свій останній ривок на монстр-траку.

"На Чемпіонаті Світу 2019 року я витягнув 2 монстр-траки, це було на асфальті. Це було можливо, і я добре впорався. Я повинен сказати, що ця штука сьогодні надерла мені дупу. Бруд робить це дійсно складним. Просто мені здавалося, що я не можу набрати обертів", – підкреслив він.

Ліціс також опублікував на своєму інстаграмі відео, на якому він виконує вражаюче присідання на одній нозі на колесі монстр-трака.

"Вони не дозволили мені водити Grave Digger у Monster Jam на стадіоні. Тож я зробив кращу річ, і кинув виклик своєму страху висоти, застосувавши пістолет до цього звіра", – написав він під постом.

Не забувай, що Мартінс Ліціс – стронгмен, тому не варто пробувати тягнути дідову Волгу. Це може не надто добре закінчитися для твоєї спини.

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