На початку фільму "300 спартанців" король Леонід (Джерард Батлер) прощається зі своєю красивою дружиною, королевою Горго (Лена Хіді), коли він прямує, щоб очолити битву при Фермопілах. У ній 300 спартанців билися на смерть проти Ксеркса та його величезної перської армії. І саме ця стрічка надихнула на божевільний комплекс вправ.

У сцені з фільму Батлер одягнений по-військовому, без сорочки, з червоною накидкою, що розвівається за його широкими нагостреними плечима. Коли він дивиться в очі Горго, велика частина його почуттів залишається невисловленою.

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Але ж у кожного виникало питання, як Батлеру вдалося отримати ці 6 кубиків преса, цю відточену талію та жорсткі стегна? Чи зможеш ти зробити своє тіло таким же? Відповідь проста: зможеш, якщо кинеш собі справжній спартанський виклик!

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Тренер Марк Твайт створив комплекс вправ "300 спартанців", який кілька років тому буквально спантеличив усіх чоловіків, які прагнули зайнятися своїм тілом. Його місія полягала в тому, щоб перетворити 300 акторів і каскадерів на справжніх воїнів. Отримати бойову форму їм потрібно було за 8 – 10 тижнів. Сам же Батлер тренувався 12 тижнів. Тренер наголошує, що тренування однозначно не є простим, тож не варто кидатися з головою у його виконання.

Тренування 300

Воно отримало свою назву завдяки загальній кількості повторень. Але ці 300 повторень не виконувалися щодня. Сам Твайт зауважив, що тренування 300 було своєрідним фіналом. Такий собі випускний іспит, який повинен показати, наскільки добре актори оволоділи своїми тілами, силою.

З чого складалося тренування 300

25 підтягувань

50 станових тяг з вагою 61 кілограм

50 віджимань

50 стрибків на коробку

50 "двірників" (вправа на ядро ​​і плечі при 61 кілограмі ваги)

50 "прибирай і тисни" (вправа з підняття важких предметів)

25 підтягувань

За словами Твайта, між вправами немає відпочинку. Тож це справжній челендж, який не кожному під силу.

Робота за кадром

Але перед цим випускним іспитом, каже Твайт, були місяці роботи, яка перетворювала акторів і каскадерів не тільки фізично, а й морально, відзначає він.

Зак Снайдер хотів, щоб спартанці виглядали так, ніби вони боролися разом з дитинства,

– говорить він.

Коли вони прибули, чоловіки були у різних стартових точках, каже Твайт. Хтось мав зайву вагу, а хтось був надто худим. Тож потрібно було попрацювати над кожним, щоб він однозначно нагадував бійця, а не просто чоловіка з пресом і накачаними біцепсами.

За словами Твайта, для тренувань акторів було потрібно від 90 хвилин до двох годин на день, п'ять днів на тиждень. Каскадери тренувалися від 90 хвилин до двох годин п'ять днів на тиждень, і ще від 4 до 6 годин бойових тренувань. Він зазначає, що кожному давали достатньо їжі, щоб відновитися після тренування.

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Результати та досягнення

За словами Твайт, у кінці навчання близько половини з тих, хто тренувався, пройшли тест 300. Ендрю Плевін, який грає Даксоса, був єдиним актором, який виконав його. Він фінішував за 18 хвилин 11 секунд.

Перш ніж взятися за виконання тесту 300, прислухайся до застережень Вільяма Дж. Кремера, професора кінезіології Університету Коннектикуту.

"Ця програма була зроблена для стилістичного ефекту, щоб виглядати як спартанець. Забудьте про спроби пройти випускний іспит прямо з "коробки". Людина не в формі, яка лише починає тренуватися, помре у перший же день. Ніхто не міг цього зробити без попередньої підготовки. Ви повинні прогресувати", – говорить він.

Навіть якщо ти починаєш повільно, Кремер рекомендує діяти з обережністю і спочатку порадитися з лікарем. За його словами, наприклад, руйнування м'язових волокон може бути досить серйозним і токсичним для нирок.

Якщо у вас проблеми з серцем або ви не проходите обстеження, у вас можуть бути різні проблеми з фізичним навантаженням під час цього тренування: від серйозного руйнування тканин до серцевого нападу і проблем з нирками. Це занадто екстремально для звичайної людини,

– говорить він.

Поради новачкам. Це не означає, що якщо ти новачок, вся надія втрачена. Лікарі рекомендують новачкам починати повільно та подумати про роботу з сертифікованим тренером.

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