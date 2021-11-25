Стронгмен запропонував журналістові спробувати його тренування та дієту

Едді Голл перебуває у найгіршій і найскромнішій формі за свою кар'єру: він скинув майже 45 кілограмів і завзято тренувався, щоб стати боксером. У новому відео колишній стронгмен запрошує Джейка, журналіста з LADbible. Усе для того, щоб він міг провести день за графіком Голла.

На нашого героя очікують три повноцінні тренування Едді Голла, а також його денна дієта. Цікаво, чи впорається він з цим доволі непростим викликом.

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Це буде довгий день, тому що йдеться не лише про одне тренування. Ми збираємося тренуватися три рази, між якими є вся їжа. Я зараз важу 157 кілограмів. Для більшості людей, щоб підтримувати мою масу і робити те, що я роблю, вони повинні їсти багато їжі. Ви будете їсти, і тоді ми тренуватимемося на повний шлунок, і люди не можуть з цим впоратися,

– підкреслює Голл.

Журналіст провів день з Едді Голлом

Вони починають із забігу на 2,4 кілометра. Кардіо – це та частина дня, в якій Джейк майже впевнений. І все було б добре, але для її завершення нашому героєві потрібно одягнути ще й 15-кілограмовий жилет.

"Бокс – це все, що пов'язане із м'язами ззаду. Тому йдеться про роботу з сідничними м'язами. А все тому що, коли ви займаєтеся боксом, вам потрібно просуватися вперед, тож це чудовий спосіб зміцнити їх та привести себе у форму", – додає Едді Голл.

Після пробіжки вони виконують розтяжку. Вона допоможе відновитися й уникнути травм. І лише тепер настав час снідати. На них очікують чотири скибочки тосту на заквасці з копченим лососем і перцем, а також велика кількість вітамінів і добавок.

Потім вони прямують до басейну для серії вправ з короткого плавання. Їх Едді вважає ще одним важливим засобом відновлення та запобігання травм.

"Кожні півтори години нам потрібно додавати протеїн і трохи вуглеводів", – каже він.

Тож під час плавання робить паузу на протеїновий коктейль та сацуму. Невдовзі вони зупиняються на обід: тако з величезною кількістю овочів і бананом.

Дивися, як журналіст провів день за графіком Едді Голла:

Після того, як Едді поспав 90 хвилин у барокамері (це він робить щодня), черговий прийом їжі: протеїновий коктейль, вівсяний батончик і трохи органічного темного шоколаду.

"Моя дієта на 90% складається з органічних продуктів. Віддаю їм перевагу настільки, наскільки це можливо", – зауважує колишній стронгмен.

Потім, нарешті, Едді та Джейк виходять на боксерський ринг у його домашньому спортзалі для тренувань. Там Едді дає кілька порад щодо роботи ніг та форми, а також демонструє свої навички швидкого ухилення від удару, кидаючи виклик Джейку.

"Просто спробую вдарити найсильнішу людину у світі по обличчю? Я не можу! Він уб'є мене!", – зізнається журналіст.

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Це доволі незвичайний виклик. Ми звикли, що блогери самостійно проживають день за графіком зірок або спортсменів. А тут ми мали можливість глянути на справжню щоденну рутину, з якою стикаються ті, за ким ми слідкуємо в мережі. До слова, а ти б ударив Едді Голла, якби він попросив це зробити?