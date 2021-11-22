Тор Бйорнссон вирішив пройти виснажливий штурмовий курс Tough Mudder. Його супроводжує низка інших спортсменів, у тому числі його друг і товариш, колишній переможець чемпіонату світу з найсильніших чоловіків Мартінс Ліціс, а також бодибілдер Джон Колл, він же Дзуджимуфу. Гайда дивитися, чи впорається Грегор Кліган зі смугою перешкод.

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Зірка "Гри престолів" спробував подолати смугу перешкод

Перша перешкода полягає в тому, що Бйронссон звисає з драбини і кілець над ставком і намагається перебратися на другий бік.

"Я відчуваю, що впаду досить швидко", – каже він.

Цей прогноз справдився: хоча він протримався довше, ніж деякі інші учасники, він все ж таки падає у воду, перш ніж подолати половину шляху.

"Це страшенно глибоко! Я намагався щосили, я надто важкий, думаю... Жодних виправдань. Я намагався щосили. Хоча це весело", – додає актор.

Дивися на відео, як Тор Бйорнссон проходить смугу перешкод:

Далі йде випробування повзанням по грязюці під сіткою з колючого дроту. Також на Тора очікує ривок через серію затоплених траншей, де учасники працюють разом у команді, щоб перебратися один за одним. У фіналі усі вони діляться на дві команди, щоб перетягувати канат. Фанати зрештою виграють цей бій, мабуть, тому, що всі інші дуже втомилися.

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Ми розуміємо, наскільки непросто Тору Бйорнссону було проходити цю смугу перешкод. Тут даються взнаки і його параметри, і його вага. Тож іноді гора м'язів не гарантує тобі перемогу. Це на власному прикладі нам доводить зірка "Гри престолів".