Стронгмен предложил журналисту попробовать его тренировку и диету

Эдди Холл находится в самой плохой и скромной форме за свою карьеру: он сбросил почти 45 килограммов и упорно тренировался, чтобы стать боксером. В новом видео бывший стронгмен приглашает Джейка, журналиста из LADbible. Все для того, чтобы он мог провести день по графику Холла.

На нашего героя ожидают три полноценных тренировки Эдди Холла, а также его дневная диета. Интересно, справится ли он с этим довольно непростым вызовом.

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Это будет долгий день, потому что речь идет не только об одной тренировке. Мы собираемся тренироваться три раза, между которыми есть вся еда. Я сейчас вешу 157 килограммов. Для большинства людей, чтобы поддерживать мою массу и делать то, что я делаю, они должны есть много пищи. Вы будете есть, и тогда мы будем тренироваться на полный желудок, и люди не могут с этим справиться,

– подчеркивает Холл.

Журналист провел день с Эдди Холлом

Они начинают с забега на 2,4 километра. Кардио – это та часть дня, в которой Джейк почти уверен. И все было бы хорошо, но для ее завершения нашему герою нужно надеть еще и 15-килограммовый жилет.

"Бокс – это все, что связано с мышцами сзади. Поэтому речь идет о работе с ягодичными мышцами. А все потому что, когда вы занимаетесь боксом, вам нужно продвигаться вперед, поэтому это прекрасный способ укрепить их и привести себя в форму", – добавляет Эдди Холл.

После пробежки они выполняют растяжку. Она поможет восстановиться и избежать травм. И только теперь пора завтракать. Их ожидают четыре ломтика тоста на закваске с копченым лососем и перцем, а также большое количество витаминов и добавок.

Затем они направляются в бассейн для серии упражнений по короткому плаванию. Их Эдди считает еще одним важным средством восстановления и предотвращения травм.

"Каждые полтора часа нам нужно добавлять протеин и немного углеводов", – говорит он.

Поэтому во время плавания делает паузу на протеиновый коктейль и сацуму. Вскоре они останавливаются на обед: тако с большим количеством овощей и бананом.

Смотри, как журналист провел день по графику Эдди Холла:

После того, как Эдди спал 90 минут в барокамере (это он делает каждый день), очередной прием пищи: протеиновый коктейль, овсяный батончик и немного органического темного шоколада.

"Моя диета на 90% состоит из органических продуктов. Предпочитаю их настолько, насколько это возможно", – замечает бывший стронгмен.

Затем, наконец, Эдди и Джейк выходят на боксерский ринг в его домашнем спортзале для тренировок. Там Эдди дает несколько советов по работе ног и формы, а также демонстрирует свои навыки быстрого уклонения от удара, бросая вызов Джейку.

"Просто попытаюсь ударить самого сильного человека в мире по лицу? Я не могу! Он убьет меня!", – признается журналист.

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Это довольно необычный вызов. Мы привыкли, что блогеры самостоятельно проживают день по графику звезд или спортсменов. А здесь мы имели возможность посмотреть на настоящую ежедневную рутину, с которой сталкиваются те, за кем мы следим в сети. К слову, а ты ударил бы Эдди Холла, если бы он попросил это сделать?