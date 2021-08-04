З'явився геніальний спосіб, як без проблем забрати свої речі в колишньої

Завершення стосунків часто закінчується забутими речами у своїх колишніх. І це величезне щастя, що ви розійшлися друзями, адже можна забрати свою улюблену сорочку та всілякі гаджети без криків і образ. А що ж тоді робити зі своїми речами, якщо ваші стосунки закінчаться не надто добре? На щастя, для таких ситуацій створили крутий сервіс.

За його допомогою ти можеш спокійно та без зайвих стресів повернути собі улюблені речі. А називається він Postdates.

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Postdates дозволить забрати речі від колишніх

Улюблена сорочка, зарядка від смартфона, ведмедик, з яким ти спав... Та будь-що. Кожна річ, залишена у колишньої, може бути для тебе дуже важливою. Тож хотілося б, звичайно ж, забрати її після завершення стосунків. Але це вкрай складно зробити, якщо ви розійшлися не надто добре.

На щастя, двоє винахідливих подруг Ані та Сюзі знайшли рішення. Вони створили сервіс Postdates, за допомогою яких можна повернути забуті у колишніх речі.



Поверни собі улюблені речі, які ти забув у колишньої / Фото Postdates

Як працює сервіс Postdates?

Кур'єри, котрі працюють у Postdates, зв'яжуться з твоєю колишньою та протягом 24 годин доставлять тобі речі, забуті у неї. Ця непроста місія обійдеться від 20 до 30 євро. До цієї суми додається 3 євро для компенсації "емоційної праці".

Наразі він доступний лише у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, але це не заважає розширити географію з часом.

"Я написала у твітері про цю концепцію два роки тому, і відтоді я думала про це. Коли я почала працювати з Сюзі, це було одне з перших, про що я їй розповіла. І ми продовжили морочити мізки над абсурдністю цієї ідеї", – жартома зауважила Ані Акоп'ян.

За допомогою сервісу Postdates можна повернути речі, залишені у колишніх:

Сюзі Шинн, партнерка Ані по проєкту, розповіла, що вони намагалися знайти для цього сервісу фінансування.

"Тоді ми подумали, чому б нам просто не зробити це самим, як ми робили раніше? Ми здатні на це. У січні 2021 року ми, на щастя, зустрілися з нашим третім партнером, Браяном Вагнером. І всі ми вирішили вкласти в нього свої гроші та час протягом останніх шести місяців", – додала вона.

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Нам, звичайно ж, шалено подобається ідея дівчат. Але вони не врахували той фактор, що не всі колишні з величезним задоволенням віддадуть речі своїх "ексів". Якщо ж у тебе є друзі з Нью-Йорка або Лос-Анджелеса, то ми рекомендуємо розповісти їм про сервіс Postdates. Раптом їм знадобиться.