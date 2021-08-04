С его помощью ты можешь спокойно и без лишних стрессов вернуть себе любимые вещи. А называется он Postdates.

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Postdates позволит забрать вещи от бывших

Любимая рубашка, зарядка от смартфона, мишка, с которым ты спал... Да что угодно. Каждая вещь, оставленная в бывшей, может быть для тебя очень важной. Поэтому хотелось бы, конечно же, забрать ее после завершения отношений. Но это крайне сложно сделать, если вы разошлись не слишком хорошо.

К счастью, двое изобретательных подруг Ани и Сьюзи нашли решение. Они создали сервис Postdates, с помощью которых можно вернуть забытые в бывших вещи.



Верни себе любимые вещи, которые ты забыл в бывшей / Фото Postdates

Как работает сервис Postdates?

Курьеры, которые работают в Postdates, свяжутся с твоей бывшей и в течение 24 часов доставят тебе вещи, забытые в нее. Эта непростая миссия обойдется от 20 до 30 евро. К этой сумме добавляется 3 евро для компенсации "эмоциональной труда".

Сейчас он доступен только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но это не мешает расширить географию со временем.

"Я написала в твиттере об этой концепции два года назад, и с тех пор я думала об этом. Когда я начала работать со Сьюзи, это было одно из первых, о чем я ей рассказала. И мы продолжили ломать голову над абсурдностью этой идеи", – в шутку заметила Ани Акопян.

С помощью сервиса Postdates можно вернуть вещи, оставленные в бывших:

Сьюзи Шинн, партнерша Ани по проекту, рассказала, что они пытались найти для этого сервиса финансирование.

"Тогда мы подумали, почему бы нам просто не сделать это самим, как мы делали раньше? Мы способны на это. В январе 2021 мы, к счастью, встретились с нашим третьим партнером, Брайаном Вагнером. И все мы решили вложить в него свои деньги и время в течение последних шести месяцев", – добавила она.

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