Виявляється, більшість людей наслідують визначені й давно відомі форми поведінки. Ба більше, постійно повторюють їх, навіть не усвідомлюючи того.
Варто знати Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free
Як дослідили поведінку людей у громадських місцях
А як це можна зробити у сучасному світі? За допомоги камер спостереження, звісно.
- На 10 популярних громадських просторах Нью-Йорка поставили камери, потім обробили отриману інформацію і – сформували теплову карту (як люди пересуваються, де скупчуються і таке інше).
Як себе поводять люди у громадських місцях: 10 типових схем
Пончикізація
На площах люди здебільшого збираються на краях, центр часто залишаючи порожнім.
- Це трапляється навіть на площах, де розставлені місця для сидіння рівномірно та рівновіддалено!
Пончикізація / Фото SWA
Видофілія
Туристів приваблюють красиві краєвиди й оглядові майданчики, але – ненадовго (на час, який треба, аби зробити дві чи три фотки).
- Довше люди скупчуються біля тих пам'яток, де можна присісти (та й то хвилин на 10).
Видофілія / Фото SWA
Тунелізація
Якщо стежка навпростець – люди йдуть нею швидше.
- Навіть якщо їм насправді нікуди поспішати, а посеред стежки чи дороги є якась цікавинка.
Тунелізація / Фото SWA
Школінг
Якщо людина прийшла на площу повчитися – вона прагне сісти біля невеликої групи інших людей.
- Одинаки та великі групи охочих повчитися не приваблюють.
Школінг / Фото SWA
Обсідалізація
Охочі погуляти люди завжди тягнуться до підвищень і сходів.
- Причому молодь чомусь підіймається зазвичай вище, ніж старші.
Обсідалізація / Фото SWA
Ящеринг
Молодь дуже полюбляє прилягти, якщо десь у громадському просторі є тепленьке місце під сонцем.
- Або в затінку – залежить від пори року, вочевидь.
Ящеринг / Фото SWA
Приховальнінг
Щоб поговорити телефоном або почитати книгу, люди вибирають затишні місця і ніші, де їх не буде видно.
- Хоча самі прагнуть мати максимально широкий кут огляду.
Приховальнінг / Фото SWA
Лавкосфера
Найпривабливіші для відпочинку місця – лавки зі спинкою. Але сидять там здебільшого не старші люди, а молодь.
- Особливо якщо вони можуть одночасно все бачити та бути побаченими.
Лавкосфера / Фото SWA
Порогофілія
Зараз буде трішки складно: люди найчастіше вибирають так звані "захищені" зони для розташування – між відкритим і закритим простором. Наприклад, сідають на найвищий ряд порожнього стадіону, на бокові столи в ресторанах (між стіною і центром залу).
- Причому інші люди, які в цей час надходять, готові чекати на звільнення затишного місця до півгодини! За наявності поруч вільних місць, так.
Порогофілія / Фото SWA
Спинозахистизм
Ті ж яйця, але в профіль.
- Люди воліють сідати на лавки, за якими щось надійне (захисне), а не відкритий простір.
Спинозахистизм / Фото SWA
Маємо ще 15 інших цікавих схем, але, гадаємо, ти й у цих 10 стомився себе шукати ;)
- Дочекайся наступного матеріалу про соціальну поведінку у громадських місцях – там ще буде над чим подумати.
Також цікаво Хочеш роботу мрії – видали ці пункти зі свого резюме негайно