Вони не сприймають стосунки однаково, обирають різні підходи, коли хочуть знайти пару. Але, зрештою, усі вони хочуть мати хороші стосунки, стабільні, тривалі та більш ніж задовільні.

Також цікаво Від мікстури до витвору мистецтва в бокалі: як змінювалася культура споживання горілки

У чому ж проблема? Просто часто важко зрозуміти, чого ти насправді хочеш, тому процес пошуку пари може бути дещо складним. Особливо через страх помилитися.

Очевидно, найуспішнішими є ті пари, які поєднані серед іншого повагою, довірою, хорошим спілкуванням, чесністю і тому подібним. Але неможливо дійти до цього, якщо не шукати, не пробувати, зосереджуючись на найважливішому.

Тож добре буде почати з того, щоб зрозуміти, що люди насправді шукають, коли хочуть стосунків. Щодо цього якраз є дослідження, яке може бути дуже корисним.

Сучасні одинаки – що вони шукають у стосунках

Сервіс знайомств Match проводить щорічне дослідження під назвою "Одинаки в Америці". Цього разу у ньому проаналізували понад 5000 неодружених людей, щоб визначити, чого вони шукають, що хочуть від стосунків і потенційної пари.

Відповідно до дослідження, внаслідок пандемії та спричиненої нею відсутності контактів і соціалізації одинаки тепер шукають стосунків з людьми, які одразу відкриті до можливості шлюбу (цей показник зріс з 58% до 76%). Гадали, що з часом цей показник знизиться, але на кінець 2022 він становив 74%. Зауважмо, мовиться не так про сам шлюб, як про загалом стабільні стосунки, здатні бути тривалими та міцними та у перспективі перерости в сім’ю.

(цей показник зріс з 58% до 76%). Гадали, що з часом цей показник знизиться, але на кінець 2022 він становив 74%. Зауважмо, мовиться не так про сам шлюб, як про загалом стабільні стосунки, здатні бути тривалими та міцними та у перспективі перерости в сім’ю. Опитування також показало, що 86% одинаків прагнуть відчувати фізичний потяг до іншої людини, але емоційна зрілість і надійність куди бажаніші. Їх називають важливішими, ніж приваблива зовнішність.



Сучасні одинаки прагнуть стабільних та надійних стосунків / Фото prostooleh@freepik

А як же секс ? Опитування показало, що лише 31% одинаків погодилися б на секс після першого побачення, і цей відсоток залишається стабільним вже впродовж кількох років. А 36% неодружених вказали, що воліли б трохи почекати, краще пізнати один одного, перш ніж переходити до сексу.

? Опитування показало, що лише 31% одинаків погодилися б на секс після першого побачення, і цей відсоток залишається стабільним вже впродовж кількох років. А 36% неодружених вказали, що воліли б трохи почекати, краще пізнати один одного, перш ніж переходити до сексу. Що стосується онлайн-знайомств, то справді багато пар знайомляться через профільні додатки або сайти. Але переважна більшість із них вважають за краще зустрічатися в реальному світі якнайшвидше. 84% опитаних зазначили, що чим довше тривають онлайн-розмови, тим менше шансів, що люди справді зійдуться наживо і щось рушить далі.

З іншого боку, усе це – лише орієнтир. Є багато людей, які кажуть, що хочуть чогось конкретного, але при цьому не закриті для інших можливостей, які теж можуть спрацювати.