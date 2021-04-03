Suzuki з нестримним духом: майстри перетворили байк на витвір мистецтва – фото

Suzuki DR 800 S Big – мотоцикл, за який не надто охоче беруться майстри з кастомізації. Але варто згадати про його потужний двигун на 779 кубічних сантиметрів, підвіску з великим ходом, велике переднє колесо та ралійний стиль. Усе це робить байк цікавим для справжніх безумців. Саме про таких ми й розповімо, адже вони вирішили перетворити цей Suzuki на крутий байк.

Модель Suzuki DR Big 1991 року доставили до майстерні Unik Edition у Москавіде, неподалік Лісабону. Її засновники Тіагу Гонсалвес та Луїс Гонсалвес (не родичі) не особливо зраділи, розібравши його. Втім, це не зупинило їх на шляху створення крутого кастомного байка.

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"У клієнта був цей оригінальний, але іржавий DR 800, і він сказав, що хоче чогось "крутого". Тож я сказав, чому б не зробити що-небудь більш "художнє"?", – зауважив Тіагу.



Майстри з Португалії взялися за Модель Suzuki DR Big 1991 року

Усі ми розуміємо, що кожен майстер надихається роботами іншого. Це цілком нормально. Не став винятком Тіагу, котрий запозичив трохи від Land Rover, побудованого місцевою майстернею Landie CoolNVintage. Він був особливо примітний завдяки своєму шасі, яке прикрасили оригінальними витворами мистецтва багатопрофільного художника Васко Коста.

Замість ралійного дзьоба й окресленого бака – абсолютно новий комплект кузова, що поєднує у собі всі елементи. Unik модифікував і встановив паливний бак від старішої моделі Suzuki GN і з'єднав його з кастомним шкіряним сидінням. Нижній підрамник укорочений і закруглений, а з боків встановлені бічні накладки ручної роботи.



Байк також отримав новий комплект кузова

Suzuki має також скорочені крила на обох кінцях. Задня частина особливо акуратна, оснащена задніми ліхтарями ендуро та спеціальним кронштейном для номерного знака, який також утримує поворотники.

Екіпаж дав підвісці та гальмам DR спокій, але відновив колеса 21F / 17R. Ободи пофарбували порошковою фарбою у чорний колір і "зашнурували" у спиці з нержавіючої сталі, а також "взули" у нову гуму: спереду Metzeler Karoo, ззаду Mitas E-09.



Майстри також відновили колеса мотоцикла

Одна з основних змін – нова вихлопна система DR Big. Unik TIG зварив новий колектор, що складається з двох частин, і встановив пару глушників Arrow. Насправді вони розроблені для Yamaha XT1200Z Super Ténéré, але тут вони були скорочені та зібрані разом. Спереду Unik імпортував класичну фару Marchal з Японії та переобладнав її в корпус Honda, встановлений на готових кронштейнах.



Suzuki отримав нову вихлопну систему DR Big

Кермо та ручки Renthal з'єднані з гальмами Brembo та зчепленням Domino. Перемикачі – стандартні Suzuki, але традиційні дзеркала з довгим виносом насправді є деталями LSL. А спідометр – пристрій Daytona, укладений у спеціальний корпус.

У "фарбі" мало чого, крім білої основи для робіт Васко Коста. Він додає еклектичності, з ілюстраціями, що прикрашають бак, раму, захист піддону та навіть важелі задньої підвіски.



Основний колір проєкту – білий, який став полотном для малюнків

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Тож цей Suzuki DR 800 S Big можна сміливо назвати витвором мистецтва на колесах. Він не лише тішить своєю потужністю, а й не залишає абсолютно нікого байдужим.

Усі фото Manuel Portugal