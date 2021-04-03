Suzuki DR 800 S Big – мотоцикл, за который не слишком охотно берутся мастера по кастомизации. Но стоит вспомнить о его мощном двигателе на 779 кубических сантиметров, подвеске с большим ходом, большом переднем колесе и раллийном стиле. Все это делает байк интересным для настоящих безумцев. Именно о таких мы и расскажем, ведь они решили превратить этот Suzuki на крутой байк.

Модель Suzuki DR Big 1991 доставили в мастерскую Unik Edition в Москавиде, рядом с Лиссабоном. Ее основатели Тиагу Гонсалвес и Луис Гонсалвес (не родственники) не особо обрадовались, разобрав его. Впрочем, это не остановило их на пути создания крутого кастомного байка.

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"У клиента был этот оригинальный, но ржавый DR 800, и он сказал, что хочет чего-то "крутое". Поэтому я сказал, почему бы не сделать что-нибудь более "художественное"?", – отметил Тиагу.



Мастера из Португалии взялись за модель Suzuki DR Big 1991

Все мы понимаем, что каждый мастер вдохновляется работами другого. Это вполне нормально. Не стал исключением Тиагу, который позаимствовал немного от Land Rover, построенного местной мастерской Landie CoolNVintage. Он был особенно примечателен благодаря своему шасси, которое украсили оригинальными произведениями искусства многопрофильного художника Васко Коста.

Вместо раллийного клюва и очерченного бака – совершенно новый комплект кузова, сочетающий в себе все элементы. Unik модифицировал и установил топливный бак от старой модели Suzuki GN и соединил его с кастомным кожаным сиденьем. Нижний подрамник укороченный и закругленный, а по бокам установлены боковые накладки ручной работы.



Байк также получил новый комплект кузова

Suzuki имеет также сокращенные крылья на обоих концах. Задняя часть особенно аккуратная, оснащенная задними фонарями эндуро и специальным кронштейном для номерного знака, который также содержит поворотники.

Экипаж дал подвеске и тормозам DR покой, но восстановил колеса 21F / 17R. Обода покрасили порошковой краской в черный цвет и "зашнуровали" в спицы из нержавеющей стали, а также "обули" в новую резину: впереди Metzeler Karoo, сзади Mitas E-09.



Мастера также восстановили колеса мотоцикла

Одно из основных изменений – новая выхлопная система DR Big. Unik TIG сварил новый коллектор, состоящий из двух частей, и установил пару глушителей Arrow. На самом деле они разработаны для Yamaha XT1200Z Super Ténéré, но здесь они были сокращены и собраны вместе. Впереди Unik импортировал классическую фару Marchal из Японии и переоборудовал ее в корпус Honda, установленный на готовых кронштейнах.



Suzuki получил новую выхлопную систему DR Big

Руль и ручки Renthal соединены с тормозами Brembo и сцеплением Domino. Переключатели – стандартные Suzuki, но традиционные зеркала с длинным выносом на самом деле являются деталями LSL. А спидометр – устройство Daytona, заключенное в специальный корпус.

В "краске" мало чего, кроме белой основы для работ Васко Коста. Он добавляет эклектичности, с иллюстрациями, украшающими бак, раму, защиту поддона и даже рычаги задней подвески.



Основной цвет проекта – белый, который стал полотном для рисунков

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Поэтому этот Suzuki DR 800 S Big можно смело назвать произведением искусства на колесах. Он не только радует своей мощностью, но и не оставляет абсолютно никого равнодушным.