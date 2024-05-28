Світ створили завдяки сексу: стародавні міфи, про які непристойно й згадувати

У давні часи секс не був настільки табуйованим, як зараз. До появи світових релігій та суворої релігійної моралі люди плодилися і насолоджувалися сексуальними втіхами, не відчуваючи за те сорому.

Звідки ми це знаємо? Та от взяти хоча б давньогрецькі міфи, або давньоєгипетські. Що тільки не творилося у божественному пантеоні тих часів та народів!

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Як створили світ: версія з Давнього Єгипту (тільки 18+)

Майже кожна міфологія починається з історії про створення світу. І майже кожна каже, що не обійшлося без сексу.

Єгиптяни давні, наприклад, повідали про вічну річку Нан, у якій з власної волі народився перший бог Атум. Але самому жити йому було сумно. Та і як він міг плодитися на самоті?

За давньоєгипетськими переказами, вихід знайшовся дуже простий: Атум покохав власну руку! Чому? Бо у ній, виявляється, було жіноче начало (мабуть, тут можуть виникнути певні асоціації з Адамовим ребром).



Один із перших або й перший давньоєгипетський бог Атум / Фото з енциклопедії Britannica

Далі – більше: після особливого контакту з рукою Атум еякулював собі у рот, а вже звідти виплюнув своїх перших дітей – бога повітря Шу і богиню води Тефнут.

І такий він був радий появі дітей, що розплакався, а зі сліз його з'явилися перші люди.

Шу ж із Тефнут почали створювати інших богів – але вже звичним і нам нині статевим шляхом. Те, що вони були братом і сестрою, ще й близнюками, їх, зауважимо, не зупиняло.

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Уся ця історія ретельно та з яскравими образами занотована у текстах пірамід. Загалом Атум у давньоєгипетських віруваннях вважався символом самозародження космосу, а також "батьком і матір'ю богів".

Згодом його витіснили сонячні божества Ра та Амон, а проте Атум завжди залишався важливою частиною культу стародавніх єгиптян, зокрема й фараонського.

До слова, у Книзі мертвих Атум стверджує, що наприкінці світу він знищить усе, що створив, після чого повернеться до своєї первісної форми.