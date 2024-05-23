Астрологиня Естель Деніелс описує цей період як час, коли Місяць "поза годинником", час космічної релаксації, коли найкраще – розслабитися, відпочити, влаштувати вечірку, почитати книгу, зайнятися домашніми справами тощо.

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Якщо глянути з іншого боку, то це точно не час для того, щоб робити щось, що могло б мати відчутні результати. Особливо важливо в цей час:

Не підписувати контракти

Не брати на себе зобов'язання.

Не купувати нічого серйозного.

Не планувати жодних операцій чи інших медичних процедур.

Ба навіть не займатися сексом

Місяць поза годинником: як довго це триває

Період позагодинниковості Місяця трапляється кожні два – три дні й може тривати від кількох хвилин до, в рідкісних випадках, двох днів. Але зазвичай триває пару годин.

Щоб дізнатися, коли Місяць стане молодиком, слід глянути до відповідного календаря. І, можливо, цей час краще провести у ліжку – коли ми спимо, Місяць зазвичай не діє. Але коли все відбувається в години неспання, все ж є способи зробити так, щоб Місяць працював на нас.

Кожні кілька днів трапляються години, коли справді краще не робити нічого важливого / Фото freepik

Що робити з примхливим Місяцем

Важливо розуміти, що періоди позагодинниковості Місяця не є негативними за своєю суттю – вони нейтральні. Так, нічого не станеться під час молодика, а іноді саме нічого – це саме те, що нам потрібно. Якщо ти шукаєш мінімальних наслідків, збираєшся оприлюднити важливу інформацію або намагаєшся залишитися непоміченим, цей Місяць якраз для тебе.

Цікавий факт: Естель Деніелс стверджує, що одержимий астрологією президент США Рональд Рейган планував свої пресконференції на суперечливі теми на час саме позагодинникового Місяця, щоб уникнути небажаної уваги.

А якщо людина народилася в період позагодинникового Місяця? Ті, хто народився в такий час, зазвичай змушені продиратися через більшу кількість павутиння і піску.

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Люди, народжені під час молодика, реагують на життя непередбачувано, їм важче пристосовуватися. Але якщо вони знаходять своє призначення, то вже не відчувають жодних перешкод.