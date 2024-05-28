Мир создали благодаря сексу: древние мифы, о которых неприлично и вспоминать

В древние времена секс не был столь табуированным, как сейчас. До появления мировых религий и строгой религиозной морали люди плодились и наслаждались сексуальными утехами, не чувствуя за это стыда.

Откуда мы это знаем? Да вот взять хотя бы древнегреческие мифы, или древнеегипетские. Что только не творилось в божественном пантеоне тех времен и народов!

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Почти каждая мифология начинается с истории о сотворении мира. И почти каждая говорит, что не обошлось без секса.

Египтяне древние, например, поведали о вечной реке Нан, в которой по собственной воле родился первый бог Атум. Но самому жить ему было грустно. Да и как он мог плодиться в одиночестве?

По древнеегипетским преданиям, выход нашелся очень простой: Атум полюбил собственную руку! Почему? Потому что в ней, оказывается, было женское начало (видимо, здесь могут возникнуть определенные ассоциации с Адамовым ребром).



Один из первых или даже первый древнеегипетский бог Атум / Фото из энциклопедии Britannica

Далее – больше: после особого контакта с рукой Атум эякулировал себе в рот, а уже оттуда выплюнул своих первых детей – бога воздуха Шу и богиню воды Тефнут.

И столь он был рад появлению детей, что расплакался, а из слез его появились первые люди.

Шу же с Тефнут начали создавать других богов – но уже привычным и нам нынче половым путем. То, что они были братом и сестрой, еще и близнецами, их, заметим, не останавливало.

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Вся эта история тщательно и с яркими образами записана в текстах пирамид. В общем Атум в древнеегипетских верованиях считался символом самозарождения космоса, а также "отцом и матерью богов".

Впоследствии его вытеснили солнечные божества Ра и Амон, однако Атум всегда оставался важной частью культа древних египтян, в том числе и фараонского.

К слову, в Книге мертвых Атум утверждает, что в конце мира он уничтожит все, что создал, после чего вернется к своей первоначальной форме.