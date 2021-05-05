На роботу – як на свято: майстри зробили стильний міський байк, який сподобається усім

Що таке міський мотоцикл? Відповідь на це питання відрізнятиметься від Сходу до Заходу. Наприклад, в Європі називатимуть щось на зразок Royal Enfield 650. А от в Азії згадуватимуть мопеди та мотоцикли компанії, як от SYM. Про один з таких ми й розповімо. Дивися, як компактний байк можна перетворити на стильного двоколісного "залізного коня".

Перед нами SYM Wolf 150 Legend початку 2000-х років. А попрацювали над ним хлопці з тайванської майстерні 2LOUD Custom. Вони зробили мотоцикл стильним, залишивши його зручність та компактність. Усе для того, щоб спокійно маневрувати між автомобілями під час пробок.

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Це не перший раз, коли команда мрії 2LOUD Ма "Макс" Ічен і Лу Юн'юй творить дива над SYM Wolf. Вони добре розбираються у цих мотоциклах місцевого виробництва та знають, як змусити їх виглядати приголомшливо.



У клієнта було лише кілька пунктів, які він хотів обов'язково побачити

Цього "вовка" у майстерню привіз клієнт. У нього був короткий список обов'язкових речей: коричневе сидіння, чорний паливний бак і шини типу "шоколадний блок". Що стосується решти, він був щасливий, що 2LOUD застосують свій фірмовий стиль до маленького 150 Legend. Отже, Макс і Лу вирушили до міста, перетворивши цей компактний байк на стильний вуличний трекер.



Один з важливих пунктів для замовника – чорний паливний бак

Перший у списку майстрів був приріст потужності. Найпростіший спосіб втілити це у життя – повністю поміняти трансмісію. Компанія 2LOUD поставила двигун Haoyue китайського виробництва. Це одинарний 4-клапанний двигун об'ємом 255 кубічних сантиметрів з 6-ступеневою коробкою передач і карбюратором FCR33, здатний розвивати максимальну швидкість понад 140 кілометрів на годину.



Майстри встановили новий двигун на 255 кубічних сантиметрів

"Система кріплення двигуна належить раннім моделям Honda CG. Спочатку SYM співпрацювала з Honda в Японії, а пізніше розробила ці технології на Тайвані. Інші виробники також використовували ці технології: Aeon, Kymco та Hartford мають системи кріплення двигуна CG-моделі", – зауважив Макс.

Компанія 2LOUD також встановила фільтр-капсулу, а потім виготовила спеціальну вихлопну систему з нержавіючої сталі.



Колеса мотоцикла "взули" у шини Shinko trail

Перейшовши до шасі, хлопці відмовилися від стандартних легкосплавних дисків Wolf на користь нового набору деталей зі спицями. Це виготовлені на замовлення ободи 19F / 18R, взуті у шини Shinko trail. Переднє гальмо модернізували за допомогою нового супорта та головного циліндра від Frando, але заднє гальмо зберегло заводські барабанні установки.



Переднє гальмо модернізували за допомогою нового супорта

Весь оригінальний кузов теж відправили у відро для сміття. Нагорі тепер паливний бак від Honda CB350, злегка підігнаний під раму SYM. За ним – кастомне шкіряне сідло, яке сидить на модифікованому підрамнику з класичним кирпатим хвостом. Задня частина завершена коротким крилом і звичайним хромованим заднім ліхтарем.



Оригінальний паливний бак замінили на аналог від Honda CB350

2LOUD зберіг обробку цього акуратного вуличного трекера мінімалістичною та стильною. Рама, маятник і інші деталі були пофарбовані у міцну високотемпературну сріблясту фарбу, а бак і крило пофарбовані у класичну комбінацію чорно-білих смужок.

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Salmo Works опрацювала напис на паливному баку: "Не гарячкуй." Він відмінно резюмує цю збірку, тому що гляньмо правді в очі: якщо тобі потрібно добиратися до роботи, принаймні, роби це стильно.

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