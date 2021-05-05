Перед нами SYM Wolf 150 Legend начала 2000-х годов. А поработали над ним ребята с тайваньской мастерской 2LOUD Custom. Они сделали мотоцикл стильным, оставив его удобство и компактность. Все для того, чтобы спокойно маневрировать между автомобилями во время пробок.

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Это не первый раз, когда команда мечты 2LOUD Ма "Макс" Ичен и Лу Юньюй творит чудеса над SYM Wolf. Они хорошо разбираются в этих мотоциклах местного производства и знают, как заставить их выглядеть потрясающе.



У клиента было всего несколько пунктов, которые он хотел обязательно увидеть

Этого "волка" в мастерскую привез клиент. У него был короткий список обязательных вещей: коричневое сиденье, черный топливный бак и шины типа "шоколадный блок". Что касается остальных, он был счастлив, что 2LOUD применят свой фирменный стиль к маленькому 150 Legend. Итак, Макс и Лу отправились в город, превратив этот компактный байк на стильный уличный трекер.



Один из важных пунктов для заказчика – черный топливный бак

Первый в списке мастеров был прирост мощности. Самый простой способ воплотить это в жизнь – полностью поменять трансмиссию. Компания 2LOUD поставила двигатель Haoyue китайского производства. Это одинарный 4-клапанный двигатель объемом 255 кубических сантиметров с 6-ступенчатой коробкой передач и карбюратором FCR33, способен развивать максимальную скорость свыше 140 километров в час.



Мастера установили новый двигатель на 255 кубических сантиметров

"Система крепления двигателя принадлежит ранним моделям Honda CG. Сначала SYM сотрудничала с Honda в Японии, а позже разработала эти технологии на Тайване. Другие производители также использовали эти технологии: Aeon, Kymco и Hartford имеют системы крепления двигателя CG-модели", – отметил Макс.

Компания 2LOUD также установила фильтр-капсулу, а затем изготовила специальную выхлопную систему из нержавеющей стали.



Колеса мотоцикла "обули" в гуму Shinko trail

Перейдя к шасси, ребята отказались от стандартных легкосплавных дисков Wolf в пользу нового набора деталей со спицами. Это изготовленные на заказ обода 19F / 18R, обутые в шины Shinko trail. Передний тормоз модернизировали с помощью нового суппорта и главного цилиндра от Frando, но задний тормоз сохранил заводские барабанные установки.



Передний тормоз модернизировали с помощью нового суппорта

Весь оригинальный кузов тоже отправили в мусорное ведро. Наверху теперь топливный бак от Honda CB350, слегка подогнанный под раму SYM. За ним – кастомное кожаное седло, которое сидит на модифицированном подрамнике с классическим вздернутым хвостом. Задняя часть завершена коротким крылом и обычным хромированным задним фонарем.



Оригинальный топливный бак заменили на аналог от Honda CB350

2LOUD сохранил обработку этого аккуратного уличного трекера минималистичной и стильной. Рама, маятник и другие детали были окрашены в крепкую высокотемпературную серебристую краску, а бак и крыло окрашены в классическую комбинацию черно-белых полосок.

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Salmo Works обработала надпись на топливном баке: "Не горячись". Она отлично резюмирует эту сборку, потому что посмотрим правде в глаза: если тебе нужно добираться к работе, по крайней мере, делай это стильно.