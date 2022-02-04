Таке не під силу кожному: бодибілдер спробував дієту найсильнішої людини світу

Бодибілдер і фітнес-блогер Метт Морсія, також відомий як MattDoesFitness, не втомлюється кидати собі виклики. Цього разу він вирішив цілий день харчуватися, як найсильніша людина світу.

У своєму останньому відео Морсія вирушає до Шотландії, щоб відвідати нинішнього володаря титулу "Найсильніша людина світу" Тома Столтмана. Усе для того, щоб дізнатися, скільки їжі потрібно, щоб набрати сили, щоб скинути з престолу собі подібних – Мартінса Ліціса та Браяна Шоу.

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Як харчується найсильніша людина світу

ЗагаломНагадаємо, що середній показник – 2 000 калорій.

Відразу ж обмовимося, що намагатися відтворити план харчування Тома Столтмана не варто. Це може бути вкрай шкідливо для твого організму.

Дивися на відео, як Метт Морсія випробовує себе дієтою Тома Столтмана:

Морсія починає з типового сніданку, який Столтман з'їдає в день заходу. Мовиться про яєчню з щонайменше 10 яєць, картопляні оладки, гриби, тости, тарілку вівсяних пластівців, апельсиновий сік, а також шматок пирога. Нам такий набір на цілий день годився би.

Прекрасний крохмаль. Знаєте, що це найважливіший прийом їжі за день?,

– каже Столтман.

Через деякий час Столтман і його брат показують Морсії свій тренажерний зал для силовиків. Вони знайомлять бодибілдера зі своєю улюбленою закускою для тренування, "підвищення енергії": пончиками. Наш герой заявляє, що він ніколи не їв під час тренування, але цього разу зробить виняток.

Брати не розслабляються, коли справа доходить до наступного прийому їжі. Вони подають Морсії два обіди: велику порцію макаронів з сиром і бутерброд, а також смажений стейк і картоплю фрі. Останній прийом їжі також містить достатньо їжі, щоб нагодувати невелику сім'ю: великий чизбургер, порція смажених курячих пакорів, часниковий хліб, цибулеві кільця та картопля фрі.

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Ми можемо лише поспівчувати Меттові Морсії. Маємо підозру, що він не один день відходив після такої "суворої" дієти. Її ми категорично не рекомендуємо повторювати, домовилися?

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