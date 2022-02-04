Такое не по силам каждому: бодибилдер попробовал диету сильнейшего человека мира

Бодибилдер и фитнес-блогер Мэтт Морсия, также известный как MattDoesFitness, не устает бросать себе вызовы. На этот раз он решил целый день питаться как сильнейший человек мира.

В своем последнем видео Морсия отправляется в Шотландию, чтобы посетить нынешнего обладателя титула "Самый сильный человек мира" Тома Столтмана. Все для того, чтобы узнать, сколько еды нужно, чтобы набрать силы, чтобы сбросить с престола себе подобных – Мартинса Лициса и Брайана Шоу.

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Как питается самый сильный человек мира

ВсегоНапомним, что средний показатель – 2 000 калорий.

Сразу же оговоримся, что пытаться воспроизвести план питания Тома Столтмана не стоит. Это может быть очень вредно для твоего организма.

Смотри на видео, как Мэтт Морсия испытывает себя диетой Тома Столтмана:

Морсия начинает с типичного завтрака, который Столтман съедает в день мероприятия. Речь идет о яичнице с не менее 10 яиц, картофельных оладьях, грибах, тостах, тарелке овсяных хлопьев, апельсиновом соке, а также куске пирога. Нам бы такой набор на целый день годился.

Прекрасный крахмал. Знаете, что это самый важный прием пищи за день?,

– говорит Столтман.

Спустя некоторое время Столтман и его брат показывают Морсии свой тренажерный зал для силовиков. Они знакомят бодибилдера со своей любимой закуской для тренировки, "повышение энергии": пончиками. Наш герой заявляет, что он никогда не ел во время тренировки, но на этот раз сделает исключение.

Братья не расслабляются, когда дело доходит до следующего приема пищи. Они подают Морсии два обеда: большую порцию макарон с сыром и бутерброд, а также жареный стейк и картофель фри. Последний прием пищи также содержит достаточно пищи, чтобы накормить небольшую семью: большой чизбургер, порция жареных куриных пакоров, чесночный хлеб, луковые кольца и картофель фри.

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Мы можем только посочувствовать Мэтту Морсии. Есть подозрение, что он не один день отходил после такой "строгой" диеты. Ее мы не рекомендуем повторять, договорились?

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