Техніки поцілунків, які гарантовано зведуть з розуму кожну жінку
Джерело:Times Of India
Шукаєш в мережі інструкцію, яка допоможе цілувати свою партнерку так, щоб вона зійшла з розуму? Тоді вітаємо, ти її уже знайшов. З допомогою цих порад можна буде подарувати максимум задоволення від цього приємного заняття.
До твоєї уваги 5 простих і ефективних технік поцілунків. Вони не лише зведуть з розуму твою кохану, а й подарують незабутнє задоволення вам обом. Тож гайда цілуватися!
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1. Повторюй її рухи
Якщо у вас обох різні техніки поцілунків, щоб уникнути конфлікту та добре провести час, дозволь їй спочатку поцілувати тебе. Після цього повтори те, що щойно пережив. Роби те, що робить вона, і насолоджуйся. Наступного разу, коли ти ініціюєш поцілунок, роби те, що подобається тобі. І є дуже високі шанси, що вона спробує повторити твій стиль.
- Ця порада особливо актуальна для тих пар, які лише почали свої стосунки. Так ви зможете краще пізнати один одного.
Спробуй повторити те, що подобається їй / Фото Dainis Graveris
2. Цілуй її, коли вона лежить
Надзвичайно романтичним вважається поцілунок лежачи. Але у цьому випадку ми не говоримо про звичайний варіант, коли ваші обличчя одне біля одного. Нехай твоя партнерка ляже головою тобі на коліна, а ти нахилишся до неї. Повір, від такого варіанту поцілунку не відмовиться жодна.
- Ба більше, часто такі поцілунки можна побачити у романтичних стрічках. Тож, будь упевнений, твоя дівчина уже не раз уявляла себе на місці головної героїні. Головне, щоб у її мріях був таки ти, а не Ченнінг Татум.
3. Не забувай про її шию
Для жінок, як і для чоловіків – шия надзвичайно ерогенна зона. Тож потрібно не забувати про неї, якщо ти хочеш подарувати їй незабутнє задоволення. Головне – потурбуватися про те, щоб твоя триденна щетина не надто подразнювала її шкіру у цій зоні. Вона, якщо ти не знав, надзвичайно ніжна.
- Можеш трішки поекспериментувати з вакуумом або покусуванням. Але будь обережним, щоб не залишити безліч слідів на її шиї.
4. Французький поцілунок в дії
Французький поцілунок надзвичайно пристрасний. Але тут є важливий момент, який чомусь активно ігнорують: його потрібно робити повільно. Дражни її, масуй її губи своїм язиком. Нехай вона буквально палає від бажання.
- І хоч французький поцілунок вважається доволі вологим, потурбуйся про те, щоб не затопити сусідів знизу. Домовилися?
Будь пристрасним, але не намагайся її з'їсти / Фото Vince Fleming
5. Торкайся шкіри її голови
Ще один надзвичайно важливий момент під час поцілунків – дотики. Проводь руками по її волоссі, торкайся шкіри голови. Помасажуй її голову, а не просто тримайся за неї. Пам'ятай, що шкіра на ній також надзвичайно чутлива.
- Натомість краще відмовитися від тягання своєї партнерки за волосся. Пора нарешті позбутися кліше, якими буквально кишать еротичні фільми. Повір, це подобається дуже невеликому відсотку жінок.
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Наостанок нагадаємо про те, що поцілунки, як і секс, повинні приносити вам обом задоволення. Тож зверни увагу на її реакції. Це дозволить тобі зрозуміти, що ти робиш правильно, а що – не зовсім.