К твоему вниманию 5 простых и эффективных техник поцелуев. Они не только сведут с ума твою возлюбленную, но и подарят незабываемое удовольствие вам обоим. Так что айда целоваться!
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1. Повторяй ее движения
Если у вас разные техники поцелуев, чтобы избежать конфликта и хорошо провести время, позволь ей сначала поцеловать тебя. После этого повтори то, что только что пережил. Делай то, что делает она, и наслаждайся. В следующий раз, когда ты инициируешь поцелуй, делай то, что тебе нравится. И есть очень высокие шансы на то, что она попытается повторить твой стиль.
- Этот совет особенно актуален для тех пар, которые только начали свои отношения. Так вы сможете лучше узнать друг друга.
Попробуй повторить то, что ей нравится / Фото Dainis Graveris
2. Целуй ее, когда она лежит
Очень романтичным считается поцелуй лежа. Но в этом случае мы не говорим об обычном варианте, когда ваши лица друг у друга. Пусть твоя партнерша ляжет головой тебе на колени, а ты наклонишься к ней. Поверь, от такого варианта поцелуя не откажется ни одна.
- Более того, часто такие поцелуи можно увидеть в романтических лентах. Так что будь уверен, твоя девушка уже не раз представляла себя на месте главной героини. Главное, чтобы в ее мечтах был таки ты, а не Ченнинг Татум.
3. Не забывай о ее шее
Для женщин, как и для мужчин – шея очень эрогенная зона. Так что нужно не забывать о ней, если ты хочешь подарить ей незабываемое удовольствие. Главное – позаботиться о том, чтобы твоя трехдневная щетина не слишком раздражала ее кожу в этой зоне. Она, если ты не знал, очень нежна.
- Можешь немного поэкспериментировать с вакуумом или покусыванием. Но будь осторожен, чтобы не оставить множество следов на ее шее.
4. Французский поцелуй в действии
Французский поцелуй очень страстный. Но здесь есть важный момент, который почему-то активно игнорируют: его нужно делать медленно. Дразни ее, массируй ее губы своим языком. Пусть она буквально пылает от желания.
- И хотя французский поцелуй считается достаточно влажным, позаботься о том, чтобы не затопить соседей снизу. Договорились?
Будь страстным, но не пытайся ее съесть / Фото Vince Fleming
5. Касайся кожи ее головы
Еще один чрезвычайно важный момент во время поцелуев – прикосновения. Проводи руками по ее волосам, касайся кожи головы. Помассируй ее голову, а не просто держись за нее. Помни, что кожа на ней тоже очень чувствительна.
- Вместо этого лучше отказаться от таскания своей партнерши за волосы. Пора наконец-то избавиться от клише, которыми буквально кишат эротические фильмы. Поверь, это нравится очень небольшому проценту женщин.
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Напоследок напомним, что поцелуи, как и секс, должны доставлять вам обоим удовольствие. Поэтому обрати внимание на ее реакции. Это позволит тебе понять, что ты делаешь правильно, а что – не совсем.