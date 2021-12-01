До твоєї уваги 5 простих і ефективних технік поцілунків. Вони не лише зведуть з розуму твою кохану, а й подарують незабутнє задоволення вам обом. Тож гайда цілуватися!

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1. Повторюй її рухи

Якщо у вас обох різні техніки поцілунків, щоб уникнути конфлікту та добре провести час, дозволь їй спочатку поцілувати тебе. Після цього повтори те, що щойно пережив. Роби те, що робить вона, і насолоджуйся. Наступного разу, коли ти ініціюєш поцілунок, роби те, що подобається тобі. І є дуже високі шанси, що вона спробує повторити твій стиль.

Ця порада особливо актуальна для тих пар, які лише почали свої стосунки. Так ви зможете краще пізнати один одного.



Спробуй повторити те, що подобається їй / Фото Dainis Graveris

2. Цілуй її, коли вона лежить

Надзвичайно романтичним вважається поцілунок лежачи. Але у цьому випадку ми не говоримо про звичайний варіант, коли ваші обличчя одне біля одного. Нехай твоя партнерка ляже головою тобі на коліна, а ти нахилишся до неї. Повір, від такого варіанту поцілунку не відмовиться жодна.

Ба більше, часто такі поцілунки можна побачити у романтичних стрічках. Тож, будь упевнений, твоя дівчина уже не раз уявляла себе на місці головної героїні. Головне, щоб у її мріях був таки ти, а не Ченнінг Татум.

3. Не забувай про її шию

Для жінок, як і для чоловіків – шия надзвичайно ерогенна зона. Тож потрібно не забувати про неї, якщо ти хочеш подарувати їй незабутнє задоволення. Головне – потурбуватися про те, щоб твоя триденна щетина не надто подразнювала її шкіру у цій зоні. Вона, якщо ти не знав, надзвичайно ніжна.

Можеш трішки поекспериментувати з вакуумом або покусуванням. Але будь обережним, щоб не залишити безліч слідів на її шиї.

4. Французький поцілунок в дії

Французький поцілунок надзвичайно пристрасний. Але тут є важливий момент, який чомусь активно ігнорують: його потрібно робити повільно. Дражни її, масуй її губи своїм язиком. Нехай вона буквально палає від бажання.

І хоч французький поцілунок вважається доволі вологим, потурбуйся про те, щоб не затопити сусідів знизу. Домовилися?



Будь пристрасним, але не намагайся її з'їсти / Фото Vince Fleming

5. Торкайся шкіри її голови

Ще один надзвичайно важливий момент під час поцілунків – дотики. Проводь руками по її волоссі, торкайся шкіри голови. Помасажуй її голову, а не просто тримайся за неї. Пам'ятай, що шкіра на ній також надзвичайно чутлива.

Натомість краще відмовитися від тягання своєї партнерки за волосся. Пора нарешті позбутися кліше, якими буквально кишать еротичні фільми. Повір, це подобається дуже невеликому відсотку жінок.

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Наостанок нагадаємо про те, що поцілунки, як і секс, повинні приносити вам обом задоволення. Тож зверни увагу на її реакції. Це дозволить тобі зрозуміти, що ти робиш правильно, а що – не зовсім.