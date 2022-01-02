Тестостерон і досягнення успіху: як цей гормон впливає на чоловіків

Чи впливає рівень тестостерону на досягнення успіху? Спробуймо разом розібратися у цій доволі поширеній гіпотезі.

Коли ти стикаєшся з перешкодою, супротивником або загрозою, усе зводиться до відчуття контролю над ситуацією. Якщо ти можеш опанувати її, у тебе значно більше шансів знайти способи подолати труднощі. І, як виявилося, чоловіки з високим рівнем тестостерону мають вищі шанси на контроль ситуації.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Високий тестостерон = досягнення успіху

Нещодавнє дослідження експертів Віденського університету, опубліковане в Psychoneuroendocrinology, пролило світло на зв'язок між тестостероном і конкурентоспроможністю. Науковці ґрунтувалися на ідеї, що цей гормон може допомогти досягнути успіху.

У дослідженні брали участь 88 здорових чоловіків, яким давали одноразову дозу тестостерону або плацебо. Усі отримали завдання, яке могло викликати низький або високий рівень контролю, а потім – складніше змагання, від якого вони могли відмовитися у будь-який момент.

Спостереження показало, що у групі плацебо чоловіки з низьким сприйняттям контролю здавалися вдвічі швидше, ніж ті, у кого було високе сприйняття контролю. Проте в іншій групі, тестостерон протидіяв цьому ефекту, внаслідок чого люди з низьким рівнем контролю продовжували поводитися так, як їхні суперники з високим рівнем контролю.



Чоловіки з низьким рівнем тестостерону здавалися удвічі швидше / Фото Sam Moqadam

Наші результати – перший шанс доказу того, що тестостерон сприяє стійкості до змагань у людей. Ба більше, вони показують, що цей ефект залежить від психологічного стану, сформованого до змагання, відкриваючи картину нашого розуміння складних відносин між тестостероном і соціальною поведінкою,

– підкреслюють науковці.

Ми можемо припустити, що, якщо у чоловіка вищий рівень тестостерону, він з меншою ймовірністю здасться перед перешкодою. Проте дослідження показує, що піддослідні були здоровими та не враховували свій вихідний рівень тестостерону. А це означає, що потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити зв'язок між досягненням успіху та рівнем цього чоловічого гормону.

Це цікаво Тестостерон і зморшки: що робити, щоб довше зберігати молодість шкіри

Якщо ж ти вважаєш, що у тебе низький рівень тестостерону, звернися до лікаря. Не забувай про те, що його дефіцит негативно впливає не лише на інтимне життя, а й може викликати депресію.