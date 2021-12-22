Це питання вивчали у багатьох дослідженнях. Зокрема й те, як впливає брак або надлишок статевих гормонів (як-от тестостерону) на стан шкіри. А шкіра, як відомо, найяскравіше свідчить про вік людини.

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Тестостерон і старіння

Який зв'язок

Найважливішими гормонами, які впливають на збереження молодості людини, є естроген у жінок та тестостерон у чоловіків. Обидва гормони формують відповідні біологічній статі зовнішні риси, сприяють тяглості сексуальної привабливості тощо.

Якщо тестостерону замало (тобто, його рівень нижчий, ніж той, який наука вважає нормальним для того чи іншого віку людини), у чоловіків зазвичай падає лібідо, знижується тонус м'язів, меншає білків.

(тобто, його рівень нижчий, ніж той, який наука вважає нормальним для того чи іншого віку людини), у чоловіків зазвичай падає лібідо, знижується тонус м'язів, меншає білків. Своєю чергою це призводить до сухості шкіри та втрати її еластичності (у народі кажуть – "обвисання").



Природі можна трішки допомогти. А як – читай нижче / Фото unsplash

Що ж робити

Передовсім важливо зауважити, що природу перехитрити не вдасться, та й робити цього не варто (наслідки можуть не сподобатися, м'яко кажучи). Але – природі можна трішки допомогти.

Щоб якомога пізніше впустити у своє життя дефіцит тестостерону, варто:

Раціоналізувати своє харчування . У ньому має бути достатньо натуральних білків і жирів, а також цинку та магнію..

. У ньому має бути достатньо натуральних білків і жирів, а також цинку та магнію.. Позбавитися нарешті від шкідливих звичок (якщо вони, звісно, є). Тобто – кинути палити й зловживати алкоголем.

(якщо вони, звісно, є). Тобто – кинути палити й зловживати алкоголем. Трохи зменшити денну дозу кофеїну , бо він пригнічує синтез гормонів.

, бо він пригнічує синтез гормонів. І відвідати косметолога – на омолоджувальний масаж. Також чудово підтримує тонус м'язів спеціальна гімнастика для обличчя.

Важливо! Що ще треба – так це сходити до лікаря! Найкраще – до ендокринолога. Цей фахівець проаналізує дані крові й побачить, якого саме гормону та скільки саме його бракує у людини. І за потреби пропише терапію.