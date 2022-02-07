Ти все робив не так: тренер показав, як правильно підтягуватися

Здавалося б, що складного у підтягуваннях? Схопився за перекладину руками та підняв своє тіло вгору. Але такий підхід немає нічого спільного з результативністю.

Фітнес-тренер з ютуб-каналу "Запитай тренера!" розповів, як правильно підтягуватися. Візьми на озброєння поради експерта, щоб отримувати максимум користі від цієї простої вправи з власною вагою.

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Як правильно підтягуватися

Насправді, друзі, все залежить від цілі, з якою ви плануєте виконувати підтягування. Якщо у вас ціль підтягнутися якомога більшу кількість разів, то можете відразу вимикати це відео,

– каже тренер на початку ролика.

Він же вирішив зосередити свою увагу на тому, що за допомогою підтягувань можна неабияк прокачати м'язи спини. Розповімо тобі далі, як це зробити.

Фітнес-тренер наголосив на тому, що важливими у підтягуваннях є дві позиції, які ти приймаєш: нижня точка амплітуди та верхня точка амплітуди.

Переходимо до практики. Ти хапаєшся руками за перекладину і...

У першу чергу нам потрібно прогнути грудну клітину, тим самим скоротивши м'язи спини. З цього положення вже можна починати рух,

– наголосив тренер.

У верхній точці робимо фіксацію, зводимо лопатки, напружуємо м'язи спини. Опускаємося повільно, а підіймаємося трохи швидше.

"Тут головне запам'ятати, що рух ми починаємо не з м'язів рук, а з грудної клітини", – додає експерт.

Дивися на відео, як правильно виконувати підтягування:

За допомогою таких підтягувань ти можеш опрацювати м'язи спини. Але варто розуміти, що така техніка виконання важча, ніж звичайна на кількість. Тож новачкам може непросто вона даватися. Для того, щоб її опанувати, ти можеш виконувати підвідні вправи або ж використовувати допоміжні засоби: фітнес-гумки чи гравітрони.

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Візьми на озброєння цей вид підтягувань, щоб досягнути максимального результату в роботі над своїм тілом. Гарантуємо, результати тебе потішать!

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