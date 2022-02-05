Ними поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. Спробуй і ти взяти на озброєння ці вправи, щоб стати кращою версією себе вчорашнього, а також урізноманітнити тренування.

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Ей, як справи, хлопці? Ось убивче тренування для плечей, яке можна спробувати у тренажерному залі. Воно дозволить вам стати сильнішим і, в результаті, набрати більше сухої м'язової маси,

– каже тренер.

Перед переходом до цього тренування ми рекомендуємо зробити розминку. Це дозволить тобі не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму. Останнє дуже важливе, якщо ти не хочеш ставити на паузу роботу над власним тілом.

Як накачати сильні плечі – комплекс вправ

1. Бокова тяга однією рукою

Задача: виконуй 3 підходи по 12 повторень на кожну руку.

2. Почерговий підйом троса вперед

Задача: виконуй 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.

3. Бокові розведення гирі однією рукою

Задача: виконуй 3 підходи по 8 повторень на кожну руку.

4. Почерговий підйом гирі вперед

Задача: виконуй 3 підходи по 8 повторень на кожну руку.

5. Тяга троса однією рукою на колінах ззаду

Задача: виконуй 3 підходи по 12 повторень на кожну руку.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

"Хлопці, це убивче тренування для плечей, яке варто спробувати", – наголошує Деніел Ентоні.

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Ти ж можеш виконувати ці вправи як суперсет, так і додати їх до своєї звичної тренувальної рутини. Який би варіант ти не обрав, у тебе буде можливість працювати над собою та своїм тілом. Тож ніколи не зупиняйся на досягнутому.

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Текст публікації Деніела Ентоні

Гей, як справи, хлопці? Ось вбивче тренування для плечей, яке можна спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше сухої м'язової маси.

Вправа 1: Бічна тяга однією рукою – 3 підходи по 12 повторень (кожна рука)

Вправа 2: Поперемінний підйом троса вперед – 3 підходи по 10 повторень (кожною рукою)

Вправа 3: Бічні розведення гирі однією рукою – 3 підходи по 8 повторень (кожна рука)

Вправа 4: Поперемінний підйом гирі вперед – 3 підходи по 8 повторень (кожною рукою)

Вправа 5: Тяга троса однією рукою на колінах ззаду – 3 підходи по 12 повторень (кожною рукою)

Хлопці, це вбивче тренування для плечей, яке варто спробувати.