Ты все делал не так: тренер показал, как правильно подтягиваться

Казалось бы, что сложного в подтягивании? Схватился за перекладину руками и поднял свое тело вверх. Но такой подход не имеет ничего общего с результативностью.

Фитнес-тренер с ютьюб-канала "Спроси тренера!" рассказал, как правильно подтягиваться. Возьми на вооружение советы эксперта, чтобы извлекать максимум пользы от этого простого упражнения с собственным весом.

Стоит внимания Разбираешься ли ты в классических коктейлях: тест ко Дню бармена

Как правильно подтягиваться

В самом деле, друзья, все зависит от цели, с которой вы планируете выполнять подтягивание. Если у вас цель подтянуться как можно больше раз, то можете сразу выключать это видео,

– говорит тренер в начале ролика.

Он же решил сосредоточить свое внимание на том, что с помощью подтягиваний можно изрядно прокачать мышцы спины. Расскажем тебе дальше, как это сделать.

Фитнес-тренер отметил, что важны в подтягиваниях две позиции, которые ты принимаешь: нижняя точка амплитуды и верхняя точка амплитуды.

Переходим к практике. Ты хватаешься руками за перекладину и...

В первую очередь нам нужно прогнуть грудную клетку, тем самым сократив мышцы спины. С этого положения уже можно начинать движение,

– подчеркнул тренер.

В верхней точке делаем фиксацию, сводим лопатки, напрягаем мышцы спины. Опускаемся медленно, а поднимаемся чуть быстрее.

"Здесь главное запомнить, что движение мы начинаем не с мышц рук, а с грудной клетки", – добавляет эксперт.

Смотри на видео, как правильно выполнять подтягивание:

С помощью таких подтягиваний ты можешь разработать мышцы спины. Но стоит понимать, что такая техника исполнения тяжелее, чем обычная на количество. Так что новичкам может непросто она даваться. Для того, чтобы ею овладеть, ты можешь выполнять предварительные упражнения или использовать вспомогательные средства: фитнес-резинки или гравитроны.

Тебе понравится Твои плечи будут буквально гореть: тренер поделился крутым комплексом упражнениями

Возьми на вооружение этот вид подтягиваний, чтобы добиться максимального результата в работе над своим телом. Гарантируем, результаты тебя порадуют!

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео: