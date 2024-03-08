Це правда, що треба шукати певної сумісності з людьми, з якими ми спілкуємося, особливо коли мовиться про пару. Але слід розуміти, що сумісність не означає однаковість.

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Тобто люди, які приходять у твоє життя, не обов’язково матимуть такі ж потреби чи способи показати почуття, як у тебе. Ось чому ти маєш знати, що є кілька різних мов кохання. Необов’язково у парі говорити однією мовою, щоб бути щасливими, але знати всі ці мови та розпізнавати їх – дуже важливо.

Що таке мова кохання і скільки є таких мов

Мова кохання – це спосіб, у який людина виражає прихильність чи любов, способи, якими вказує, що вона цінує, піклується, кохає, та без необхідності висловлювати це словами. Утім, ми віддаємо та отримуємо любов по-різному, тож добрі наміри іноді губляться під час перекладу.

Концепцію 5 мов кохання запропонував у 90-х у книзі "5 мов кохання" доктор Гері Чепмен. Ось вони:

Підтвердження – словесні вираження любові, вдячності та заохочення.

Час – присвячення комусь своєї безроздільної уваги.

Дотик – зв’язок через фізичний контакт, сексуальний чи несексуальний.

Служіння – безкорисливі та продумані дії, які полегшують життя.

Дарунки – відчутні прояви любові та уваги.

За Чепменом, є 5 мов кохання, які кардинально відрізняються одна від одної / Фото teksomolika@freepik

Мови кохання у парі: як розпізнати та як долучитися