Аргентинець став сенсацією у ЗМІ, бо забарикадувався в автосалоні: що з ним сталося
Джерело:Odditycentral
Абелардо Усандіварас вже понад два тижні не сходить зі шпальт новин у Південній Америці й не тільки. Він став своєрідним символом боротьби простих людей проти тіньової практики автосалонів.
Абелардо з міста Метан приїхав до Буенос-Айреса з родиною на початку квітня й одразу ж пішов до автосалону, де мав забрати нову вкрай необхідну йому вантажівку. Але не отримав ані машини, ані відповідей, ані навіть не зміг зв'язатися з власником.
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Тоді Усандіварас забарикадувався в автосалоні та відмовився виходити без обіцяної вантажівки. Або принаймні без авансу, який за неї вносив. Ця історія швидко стала вірусною, і боротьба Абелардо стала гарячою темою в Латинській Америці.
Чоловік, вантажівка і боротьба з автосалоном: вірусна історія з Америки
Чоловік ще торік вирішив купити нову вантажівку, тож зв'язався з дилером в Буенос-Айресі, продав свою стару вантажівку і зробив перший внесок за нову. Здавалося б, все рухається чудово, але – за 120 днів (належний термін поставки) Абелардо так і не отримав жодної інформації від дилера.
З грудня вони передавали мене від одного телефону до іншого і навіть не сказали прізвища представника компанії. Правда в тому, що вони пропонували вантажівки, яких у них не було. Це фінансова схема, де вони використовують ваші гроші, а потім намагаються укласти з вами іншу угоду,
– розповів журналістам Усандіварас.
Так, чоловікові запропонували іншу машину, але сказали, що доведеться доплатити. Усандіварас не погодився і вирішив, що не піде з автосалону без тієї вантажівки, яка була в угоді.
Вони поводилися зі мною, як зі селюком, так, ніби вони все знали, а я нічого не розумів. Мені здавалося, що вони кажуть: "Ми перемогли стільки розумних людей з Буенос-Айреса, що у нас не буде проблем з цим гаучо,
– обурювався Усандіварас.
Після багатогодинних переговорів і посередництва поліції незвична форма протесту Абелардо стала вірусною. Автосалон недооцінив рішучість чоловіка та силу соцмереж. Історія набула такого розголосу, що автосалон повернув аванс.
Що у підсумку:
- Абелардо врешті-решт придбав вантажівку, але вживану, 2021 року випуску. При цьому він не збирається забувати про свої поневіряння з дилером та планує подати на компанію до суду.
- Адже через інфляцію вартість авансу за рік відчутно змінилася, а виплачувати будь-яку компенсацію салон відмовляється. Ба більше, він стверджує, що став жертвою "брудної медіакампанії" проти "чесного бізнесу".