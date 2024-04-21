Його мета – довести, що може заробити 1 мільйон доларів (близько 39 727 570 гривень) за 12 місяців. Розберімося разом, чи вдалося йому досягнути бажаного результату.

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Спав спочатку на лавках

У 2020 році, в розпал пандемії Covid-19, Майк Блек відійшов від свого семизначного бізнесу і почав спати на лавках. Він обнулив свій банківський рахунок, попрощався з сім'єю і вирішив довести, що зможе "повернутися" за 12 місяців.

Він прийняв виклик, який отримав назву "Повернення на мільйон доларів", щоб надихнути інших і показати, як можна пройти шлях від "нічого до чогось". Коли він тільки починав, Блек повністю відрізав себе від своєї мережі та покинув свій дім.

В одному з відео він пояснив, що його першими кроками були пошуки безплатного місця для ночівлі в обмін на роботу.

Я готовий спати на підлозі, на дивані, неважливо,

– сказав він.

Врешті-решт, Блек зв'язався з незнайомцем через Craigslist, який дозволив йому спати у своєму фургоні безплатно.

Це дозволило Блеку почати працювати над своїм поверненням, і його перший крок був зосереджений на продажі меблів на Craigslist з метою отримання прибутку.

На стороні він також почав виконувати випадкові роботи, такі як телемаркетинг і доставка.

Одна з найкращих речей для продажу – це столи. Я почав розміщувати оголошення на Craigslist у розділі безкоштовних оголошень, виставляти їх на Facebook Marketplace і продавати з вигодою для себе,

– розповів він.

Чоловік виступав у ролі посередника, займаючись усією логістикою між покупцем і продавцем. На другий день Блек отримав 250 доларів прибутку і економив кожну копійку, харчуючись бобами та простими спагеті.

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Взявся за новий бізнес

Наступним етапом плану Блека було визначення того, який бізнес він хоче розпочати. Спочатку він думав про клінінговий бізнес, але згодом вирішив запустити кавовий бренд, прибуток від якого перераховувався б на порятунок тварин.

Але, на жаль, Блек зазнав низки серйозних невдач у своєму експерименті, перша з яких сталася, коли у його батька діагностували рак четвертої стадії.

Попри спроби боротися і продовжувати, Блек сам почав страждати від проблем зі здоров'ям, включаючи два аутоімунні захворювання і пухлину на стегні, що змусило його страждати від агонії.

Блек вже був готовий поставити крапку, коли незнайомець надіслав йому повідомлення, в якому пояснив, що його проєкт втримав його від самогубства. Блек продовжував працювати, впроваджуючи модель підписки для свого зростаючого бізнесу і замовляючи рекламу.

Але коли до кінця експерименту залишалося два місяці, Блек врешті-решт ухвалив рішення завершити проєкт. Визнавши, що це були "найгірші шість місяців у його житті", Блек сказав, що йому потрібно поставити себе на перше місце і зосередитися на тому, що є важливим.

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З усім тим, він заробив 65 тисяч доларів (2 582 292 гривень), що все одно є вражаючим досягненням.

Я офіційно вирішив достроково завершити проєкт... Я мав справу з багатьма особистими проблемами... моє здоров'я погіршилося до такої міри, що мені потрібно почати піклуватися про нього. Багато з того, що відкрилося мені, – це те, що дійсно має значення: здоров'я і вдячність,

– сказав Блек.

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Можливо, мільйонером з "нуля" за 12 місяців Блек і не став, але показав, що досягнути успіху можливо. Головне у цьому плані – не здаватися та рухатися вперед.