Абелардо з міста Метан приїхав до Буенос-Айреса з родиною на початку квітня й одразу ж пішов до автосалону, де мав забрати нову вкрай необхідну йому вантажівку. Але не отримав ані машини, ані відповідей, ані навіть не зміг зв'язатися з власником.

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Тоді Усандіварас забарикадувався в автосалоні та відмовився виходити без обіцяної вантажівки. Або принаймні без авансу, який за неї вносив. Ця історія швидко стала вірусною, і боротьба Абелардо стала гарячою темою в Латинській Америці.

Чоловік, вантажівка і боротьба з автосалоном: вірусна історія з Америки

Чоловік ще торік вирішив купити нову вантажівку, тож зв'язався з дилером в Буенос-Айресі, продав свою стару вантажівку і зробив перший внесок за нову. Здавалося б, все рухається чудово, але – за 120 днів (належний термін поставки) Абелардо так і не отримав жодної інформації від дилера.

З грудня вони передавали мене від одного телефону до іншого і навіть не сказали прізвища представника компанії. Правда в тому, що вони пропонували вантажівки, яких у них не було. Це фінансова схема, де вони використовують ваші гроші, а потім намагаються укласти з вами іншу угоду,

– розповів журналістам Усандіварас.

Так, чоловікові запропонували іншу машину, але сказали, що доведеться доплатити. Усандіварас не погодився і вирішив, що не піде з автосалону без тієї вантажівки, яка була в угоді.

Вони поводилися зі мною, як зі селюком, так, ніби вони все знали, а я нічого не розумів. Мені здавалося, що вони кажуть: "Ми перемогли стільки розумних людей з Буенос-Айреса, що у нас не буде проблем з цим гаучо,

– обурювався Усандіварас.

Після багатогодинних переговорів і посередництва поліції незвична форма протесту Абелардо стала вірусною. Автосалон недооцінив рішучість чоловіка та силу соцмереж. Історія набула такого розголосу, що автосалон повернув аванс.

Аргентинець забарикадувався в автосалоні, його протест став вірусним / Фото з соцмереж

Що у підсумку: