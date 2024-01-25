Найкращі чоловічі образи Тижня моди у Парижі 2024: фото зірок, які надихнуть стильно одягатися

У Парижі відбувся Тиждень моди 2024. І було б вкрай несправедливо оминути увагою те, в чому вигулькували стильні чоловіки цьогоріч. Ми зібрали для тебе добірку фото з найкращими образами!

В останні дні Тижня моди в столиці моди похолодало. Коли температура впала, на вулицях почалася битва за першість у формі.

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Поза межами показів Dior Men і Loewe Пуша Ті та Метт Бомер красувалися в об'ємних куртках, тоді як менш відомі боги стилю демонстрували дивовижну майстерність у техніці багатошаровості.

Щоб дати тобі загальне уявлення про чоловічий модний ландшафт, пропонуємо 78 найкращих образів зі столиці Франції.

Найкращі чоловічі образи з Тижня моди

Усі світлини у цій добірці зробив фотограф Кріс Фрагкоу. Йому вдалося влучно спіймати чоловічі образи street style та продемонструвати нам, як на Тижні моди свої влучні образи вигулювали як знаменитості, так і модні блогери.

Стильні образи чоловіків на Тижні моди 2024 / Фото Кріс Фрагкоу

Ману Ріос традиційно демонструє свій вишуканий стиль. Зірка серіалу "Еліта" обрав мерехтливі сорочку та штани, а доповнив образ окулярами проти сонця.

У чому з'явилися чоловіки на Тижні моди 2024 / Фото Кріс Фрагкоу

Кіт Коннор з серіалу "Коли завмирає серце" з'явився на Тижні моди у довгому чорному шкіряному пальто до землі. Також до себе привертають увагу пара його цікавих черевиків. До слова, під пальто у нього теплий і затишний кардиган.

Чоловіки стильно одягалися на Тижні моди 2024 / Фото Кріс Фрагкоу

Зірка "Людини-павука" Ендрю Гарфілд показав, як можна стильно носити пальто. Він накинув його поверх яскравого червоного светра. Ефектно, а головне – тепло і зручно.

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Наостанок нагадаємо, що слідкування за власним стилем має значення не лише в контексті модних тенденцій, але й у розвитку особистого виразу. Чоловіки, обираючи стильні образи, підкреслюють свою унікальність і це стає часткою творчого вираження моди. Такий підхід до стилю сприяє не лише зовнішньому вигляду, а й внутрішньому самопочуттю, нагадуючи, що стиль – це вираження власної особистості та унікальності.